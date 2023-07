PINK UŽIVO EMITOVAO JOVANU JEREMIĆ IZ SVOJE SPAVAĆE SOBE: Ona skoro bez odeće, potpuno raširila noge, videlo se i šta IMA U STANU

U emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' reporter Nemanja Vujičić posetio je Jovanu Jeremić, popularnu voditeljku televizije Pink, koja je ekskluzivno za sve gledoce prezentovala svoj novi stan.

Na samom ulazu, Nemanja je, od ekipe ''Premijere'' Jovaninoj ćerki Lei poklonio veliku kućicu za lutke, koja se, kao i njena majka, oduševila ovom poklonom.

Voditeljka je odmah prošetala sa Nemanjom kroz njen stan i otkrila da ove nekretnine ne bi ni bilo da nije bilo televizije Pink na kojoj je danas doživela mali incident.

foto: Printscreen/pink/premijera

Ja mora da se zahvalim svima koji su mi pomogli, a posebno Željku i Milici Mitrović koji su mi pružili neverovanu šansu i priliku. Oni su jedni, prilikom mog transfera, znali za moj razvod i bili uz mene... Pre Pinka nisam imala ništa na svoje ime, a sada imam čak dve nekretnine - započela je priču Jovana, pa dodala:

Ceo stan je u simbolici lava. Mnogo ljudi je radilo ovde da bi on izgledao ovako prefektno - rekla je kroz osmeh voditeljka.

Jovanina spavaća soba već se neko vreme komentariše, veliki Lav iznad kreveta i detalji brenda šanel, kao i ogromni bračni krever, a na pitanje sa kim spava, rekla je:

foto: Printscreen/pink/premijera

Gospodin Šanel možda će doći večera. Neću vam otkriti! Moj privatni život je jedna misterija, i ne želim o tome da prilčam. Želim da kažem da ovaj stan nije nastao prljavim parmaa, nijedna žena nije plaka, nikoga nisam razvela, ili nanela zlo... sve sam kupila svojim parama. Ja sam birala da živim pošteno... u smislu zarađivanja... ali sam ovako generalno đavolica - dodaje Jovana i kaže da njen naredni suprug mora da bude ''lav'' i ''big king'' ako želi da provede život sa njom.

Na jednom zidu u stanu ima i veliku sliku sa njenim svetlucavim inicijalima:

To je slika koju sam dobila odavno na poklon od jednog prijatelja. Ovo nisu dijamanti da se razumemo, to su cirkoni. Jako mi je draga i morala je da zauzme posebno mesto u mom stanu.

foto: Printscreen/pink/premijera

Ono što je najviše zanimalo gledaoce, ali i našeg reportera je i cena pomenute nekretnine:

Stan sam kupila sama. Sve što ovde vidite nastalo je samo mojim radom. Ovaj stan sa sve renoviranjem košta 200.000 evra. Kada me sada pitaju da li imaš para, ja kažem nemam...50 evra nemam u novčaniku. Sad krećem od nule! Ali sve sam zaradila sama, nikada me niko nije finansirao i to je nabitnije!

Dodala je i, kada se bude nekada selila, da će sa sobom obavezno nosi ikonu Svetog Vasilija Ostroškog.

foto: Printscreen/pink/premijera

Voditeljka je zatim pokazala i moderno kupatilo gde preovladavala bela boja pločica i nameštaja, sa zlatnim detaljima.

Nakon toga otišli su i do Leine sobe koja je skockana po njenom ukusu. Pored mnogo igračaka, na zidu je i velika slika Male sirene koju ona obožava!

Jovana je na kraju pokazala i poseban deo namenjen za pušače u kojem se ulazi iz dnevne sobe, i tako se i odjavila!

(Kurir / Pink)

Bonus video:

03:31 MOJA NAJVEĆA LJUBAV SE ZAVRŠILA TRAGIČNO Jovana Jeremić o čoveku svog života: Nisam ga htela, a onda je URADIO NEŠTO NEVEROVATNO