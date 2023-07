OGLASILA SE JOVANA JEREMIĆ POSLE EKSPLICITNOG SADRŽAJA NA IZVOL'TE! Voditeljka se pravda: "To nema veze sa mojim telefonom"

Jovana Jeremić je u jutarnjem programu na TV Pink, preko svog telefona pokazala jedan snimak, ali je za oko mnogima zapalo ono što se nalazilo iznad njega.

foto: Printscreen

U pitanju su bile, između ostalog, stranice za odrasle koje, a sada je Jovana objasnila kako je do toga došlo.

foto: Printscreen

- Znate da ja nemam problem sa tim da kažem šta gledam, ali ovo nema veze sa mnom. Ne gledam porno filmove preko telefona, kada ih gledam, to radim preko računara. Vidim šta ovde ispada bukmarkovano, ali ja ništa od toga ne posećujem, niti idem na Tviter, jer ga nemam. Kako mi je poslat link, tako sam i pustila, to je to. To nema veze sa mojim telefonom, prvi put to vidim, kad kliknem na link, to mi tako izađe - rekla je Jovana za 24sedam, pa dodala:

foto: Printscreen

- Kada se klikne na link, nudi se neki pornografski sadržaj, ja sam kliknula da isključim, možda je to, ali niko preko telefona nije gledao porno filmove. To uopšte nije moja lista sačuvanih sajtova.

Podsetimo, Jovana je preko telefona pustila snimak tokom emitovanja jutarnjeg programa jer, kako je reka, imaju tehničkih problema u režiji.

Kurir.rs/24sedam

Bonus video:

00:14 Jovana Jeremić u uskoj haljini sa dekolteom do pupka