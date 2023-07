"UMELA SAM DA MU POLUPAM STAN, AUTOMOBIL I DA MU POBACAM STVARI!" Edita progovorila o svojim odnosima i šokirala sve izjavom

Jedna od naših popularnijih mlađih pevačica Edita Aradinović otkrila je da bi jako volela da se ostvari u ulozi majke.

- Imam veliku želju da se udam i da se ostvarim kao majka. Vaspitana sam tako, da sam vredna u kući, da završavam svoje obaveze, da budem predana muškarcu sa kojim sam u vezi. Nisam neka landara. Zbog toga često imam utisak, da je moja duša mnogo stara - rekla je Edita i otkrila gde sebe vidi za deset godina:

foto: Printskrin/Instagram

- Ja sam lucidna po tim nekim stavovima, kao da nekada imam više osoba u sebi. Mogu sebe za deset godina da vidim samu i sa velikom uspešnom karijerom, jer ne bih sigurno rađala sebi ili nekome dete, zato što to tako treba, ali mogu da se vidim i kao uspešnu majku i predanu ženu - istakla je ona.

Mlada i atraktivna pevačica kaže da je ranije sazrela, jer se uglavnom druži sa osobama koje su dosta starije od nje.

- Imam drugarice koje su dosta starije od mene. Volim kod njih tu mirnoću. One me razumeju za razliku od moje generacije. Jako volim što ne moram puno da objašnjavam i komuniciramo i kada ćutimo - rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Edita ističe da je u vezama uvek bila dominantna i da je zbog toga uvek ona bila ta koja je ostavljala partnere: "Ranije sam uvek bila dominantna u vezi, što uopšte nije dobro. Svakog momka sam ja ostavljala, nikada nisam bila ostavljena i nisam patila. Možda zato što sam ja duboko u sebi znala, da ako dođe do raskida, da neću preživeti i onda sam ja to u svojoj glavi nameštala bolje ja nego on. Nikada ranije nisam pristajala na kompromise", poručila je Edita i dodala da je u tom periodu bila veoma ljubomorna.

- Umela sam da mu polupam stan, automobil i bacila sam mu sve stvari kroz prozor - rekla je ona.

Od tog perioda, mnogo se promenila i više nije "bolesno" ljubomorna, a spremna je i na kompromise.

foto: Printscreen

- Vrlo je važno da u svakom odnosu budeš potpuno iskren. Spremna sam da sklanjam čarape za njim, da ga pustim da igra igrice, da izađe sa društvom. Dosta sam tolerantnija. Takođe, ja sam isto luda i imam svoje mane. Kada vidiš koliko on mora da istrpi i da uprkos svim tvojim manama te takvu voli, to je ono što mene ispunjava. Ja ne mogu da živim ako nisam voljena - rekla je ona.

Edita je ispričala anegdotu sa koncerta Dina Merlina, koga je silno želela da upozna, ali je obezbeđenje sprečilo u tome.

- Za moj rođendan je imao koncert u Kragujevcu. Otišla sam sa Nemanjom Antonićem. Kada smo stigli tamo pokušala sam da se iskradem i da mu uđem u bekstejdž, pošto je bio blizu. Krenem da uđem, trebalo mi je bukvalno metar, samo da mu mahnem, ali me je obezbeđenje presrelo i vratilo nazad - ispričala je pevačica.

Kurir.rs/K1

