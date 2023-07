"ON MENE TOLIKO VOLI DA NE MOŽE JEDAN DAN BEZ MENE" Severina žestoko potkačila bivšeg : Nek ostane na tome da dušmani pocrkaju

Severina Vučković više od deset godina vodi bitku s bivšim partnerom Milanom Popovićem oko starateljstva nad maloletnim detetom i njihovi odnosi su odavno narušeni.

Gotovo da nema intervjua u kojem njih dvoje ne pričaju o tome. U poslednjoj emisiji "Konačno petak" Severina je izjavila da smatra da je Popović, kao i svi njeni bivši, još uvek zaljubljen u nju. Priča o sukobu sa Milanom počela je kad je voditeljka pitala pevačicu kako uspeva u tome da nakon svakog nemilog događaja bude samo okrznuta i još jača i lepša.

- Nek ostane na tome da dušmani pocrkaju. Ono što mi je drago da, posle silnih događanja, nisam izgubila sebe i ogrezla u gorčini. Stvarno, umela sam da sedim po mesec dana u svojoj fotelji i da pratim šta mi se događa, kao da radim ne znam ni ja šta. A nisam nikad smišljala stvari, valjda spadam u te likove kojima se stvari dešavaju a da to ne žele - počela je Seve, pa dodala:

- Doduše, sve dok ne dođe dete i nekako. Ali sve ovo u zadnjih deset godina, te muke... Još uvek to izdržavam. Ali sad sam se navikla s tim, to je kao čir na želucu. Svako ima svoju boljku, ja imam taj kamen u cipeli - navela je ona. Potom je voditelja pitala pevačicu da li misli da će to ikad prestati i da će druga strana reći "okej, dosta je", na šta je ona odgovorila:

- Ja mislim da ne. On mene toliko puno voli, ne može on jedan dan bez mene. To je bila moja davna želja još kad sam bila mala. Tu sam sebe proklela jer sam poželela da svi koji se zaljube u mene zauvek ostanu zaljubljeni u mene. Toga sam se baš setila pre jedno dve godine - kazala je ona.

