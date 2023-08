KONAČNO RAZOTKRIVENO KOLIKO PEVAČI ZARAĐUJU NA NASTUPIMA U CRNOJ GORI! Ivan Gajić iz pouzdanih izvora otkrio PROSTU RAČUNICU

Voditelj Ivan Gajić uključio se u emisiju Puls Srbije direktno iz Budve gde je otkrio detalje o klubovima i njihovim cenama tokom letnje sezone.

Prema Gajićevim rečima, većina klubova u Budvi naplaćuje ulaznice za sve nastupe.

- Ulaznice se naplaćuju za sve nastupe u klubovima. Mislim da je najskuplja karta bila 30 evra. Deo klubova radi od 9 do 1, a pevači nastupaju od 23 do 1, a onda ima nekoliko lokala koji rade od 1 i čekaju da izvođači završe u ovim prvim lokalima i onda se sele tamo - rekao je Gajić.

01:27 KONAČNO OTKRIVENO KOLIKO PEVAČI ZARAĐUJU NA NASTUPIMA U CRNOJ GORI! Ivan Gajić iz pouzdanih izvora obelodanio PROSTU RAČUNICU

Trenutno je, prema Gajićevom mišljenju, najpopularniji klub u Budvi Top Hill. Aleksandra Prijović je izvođač koji će se u ovom trenutku dvaput pojaviti na nastupima u Top Hillu.

Gajić je takođe otkrio kako pevači zapravo zarađuju na ovim nastupima.

- Saznao sam od menadžera da oni ne uzimaju honorare, već rade na karte i njima se to mnogo više isplati. Prosta je računica, imate karte koje koštaju 25 evra i bilo je 700 ljudi, pomnožite to i znate koliko je neki pevač uzeo za to veče - otkrio je Gajić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:10 U BUDVI LEŽALJKE I DO 200 EVRA Ivan Gajić uživo iz CG otkrio kakve su cene na primorju: Bez 50 € u restoran se NE POJAVLJUJTE