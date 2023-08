TAKI POKAZAO KOGA ŽELI ZA ZETA I IZNENADIO SVE! Dok Maja pravi haos na primorju, on uživa u društvu njenog bivšeg: Pala i fotka

Otac Maje Marinković, Taki Marinković, trenutno se nalazi u Crnoj Gori, gde se provodi sa svojom naslednicom i njenom drugaricom Slađom Lazić.

Maja i Taki su se danas razdvojili, pa je tako ona otišla na jahtu sa rijaliti učesnikom Borom Santanom, gde slavi njegov 35. rođendan, dok je Marinković posetio Bar.

foto: Petar Aleksić

Taki se tamo sreo sa nekadašnjim zadrugarom Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je ostao u prijateljskim odnosima.

foto: Printscreen Instagram

Njih dvojica su pozirali zagrljeni, a Majin tata je objavio fotografiju na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Maja i Mensur su bili intimni u letnjoj pauzi između treće i četvrte sezone rijalitija "Zadruga", nakon što je ona raskinula vezu sa Janjušem. Maja je tad odlučila da se odvoji od Takija, pa je iznajmila stan u jednom prestoničkom naselju. Njih dvoje su izašli u provod sa drugim zadrugarima, a malo potom završili kod nje u stanu.

foto: Kurir televizija

Maja je u "Zadruzi 4" negirala da je bila intimna sa Ajdarpašićem, a na kraju je ipak priznala sve.

- Negirala sam tu priču jer Mensur nije učesnik. Da, sada potvrđujem. Ne vidim šta je tu loše, bila sam slobodna devojka, nisam bila u vezi sa Janjušem. Moram da potvrdim i da imam o njemu najlepše mišljenje. Da, komentarisali smo i Janjuša i Minu, ali ja sam tada mislila da se ja neću pomiriti sa Janjušem, on je bio ovde. To je to, iskrenost je moja jača strana uvek bila - istakla je tada Maja.

Kurir.rs/Blic