"TERASA KAO ĐUBRIŠTE, NE MOŽE KLJUČ U BRAVU DA UBODE" Komšije bez milosti o Ani Nikolić: Čuju se strašna dreka i galama...

Ana Nikolić retko je u medijima od kada je brujao region o skandalu i svađi sa bivšim menadžerom Sašom Mirkovićem. Ekipa Kurira nedavno posetila je kraj u kom živi pevačica.

Čim smo došli do zgrade, primetili smo da je mirno, da Aninog auta nema, a obično je parkiran negde u blizini.

Tako je bilo uvek kad smo dolazili ranije. Sreli smo komšiju koji živi pored njene zgrade, a on je pretpostavio da smo novinari i da smo došli zbog skandala koji se dešava s pevačicom.

Bučna i neuredna

- Nisam je video danima, ako nema auta, znači da nema ni nje, jer uvek joj je auto parkiran napolju. Garažno mesto je prodala čoveku iz zgrade pored. Iz stana se dešavalo da se čuju strašna dreka i galama, dadilju nema, kućnu pomoćnicu takođe. Sve su to bile divne žene koje nisu uspele da izdrže njen temperament i način življenja - rekao nam je mladić.

Stajali smo neko vreme ispred zgrade i čekali da vidimo da li će se Ana odnekud pojaviti. Nije je bilo. Posle petnaestak minuta na izlazu se pojavila jedna sredovečna žena, pa smo joj prišli i pitali je da li je ona Nikolićkina komšinica. Rekla je da jeste, a onda je počela da priča opširnije.

- Terasa, kao što možete da vidite, kao da je bomba bačena. Tepisi, traka za trčanje, detetov bicikl, kutije i kese s đubretom... Šta da vam kažem, dešavalo se da dođe do stana i ne može ključ da ubode, a onda viče, dere se. Vrata su joj izgrebana oko brave. Roletne su joj spuštene gotovo uvek. Njena majka je bila nedavno, videla sam je, a od tada ne viđam ni nju ni Anu - kaže naša sagovornica.

Pitali smo je da li je viđala još nekog u društvu sa Anom.

- Ne. Ne znam gde je njeno dete, da li ju je baka odvela ili ju je uzeo Rasta, ne znam stvarno - rekla je za kraj komšinica, koja nam je dozvolila da uđemo u zgradu i da pozvonimo kod Ane na vrata, kako bismo i s njom pokušali da razgovaramo.

Vrata niko nije otvarao. Zaista, videli smo da ima dosta ogrebotina od ključeva kao što je i rekla naša sagovornica. Potom smo ponovo izašli na ulicu i fotografisali Aninu terasu, na kojoj se vidi sve ono što nam je komšinica pomenula.

U blizini smo onda sreli jednog čoveka koji radi kao čuvar zgrade, pa smo i njega pitali za Nikolićevu.

- Jao, u poslednje vreme kad je vidim nije to to. Izgleda čudno, nosi kape, naočare obavezno. Nije ona bila nešto bolja ranije, ali nekad ovako, nekad onako. Sad ovo u poslednjih nekoliko godina je strašno. Sećam se ranije, tokom korone, viđao sam je s bivšom ženom Ace Lukasa, i jedna i druga pijane. Ana je tad slupala auto, pa zove taksi, ne može da ga dobije, a onda se ovde razvlače po ulici. Kad stigne taksi, Ana sa onim njenim forama tu pravi haos i glupira se. Godinama ona nije u redu, ali svakako ovo što sada proživljava je ružno, ali možda će je to konačno promeniti, to bismo svi voleli - zaključio je on.

Tada smo u više navrata pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anom putem telefonskog poziva, međutim, ona se nije javila.

