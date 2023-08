ALEKSANDRA MLADENOVIĆ SADA I ZVANIČNO IMA NOVU PROFESIJU! Pevačica se pohvalila na mrežama, sve CRNO NA BELO! (FOTO)

Trećeplasirana finalistkinja prošle sezone „Zvezda Granda“ Aleksandra Sandra Mladenović ne prestaje da niže uspehe na poslovnom planu. Osim što često nastupa gde uveseljava brojne goste, kuje planove za nove pesme, ali istovremeno uspeva i da se posveti studijama na dva fakulteta, ali i drugim obrazovnim aktivnostima.

Poznato je naime da je Sandra završila srednju medicinsku školu, a sada je i zvanično postala po profesiji medicinska sestra. Sandra je položila državni ispit u ovoj oblasti, a dobila je i državni sertifikat za profesionalno bavljenje tom delatnošću.

- Državni ispit položen. Od danas i zvanično medecinska sestra – napisala je Sandra uz fotografiju sertifikata kojim se pohvalila na svom Instagram storiju.

Čestitke pevačici i zvaničnom medicinskom tehničaru neprestano pristižu, a za mnogi se dive pevačiconoj umešnosti da uspeva da organizuje svoj niz obaveza koje je prihvatila.

- Roditelji su mi rekli da nisam normalna. Stalno sam na snimanjima, ali ja sam njima rekla da sam kao mala išla u dve škole, takmičila se, trenirala sve i svašta i onda sam zato odlučila da sada upišem to jer mislim da mogu mnogo. Za sada sve stižem, obrazovanje je neophodno svima nama, to je jedna karika koja je nezaobilazna i mislim da će mi to mnogo pomoći – izjavila je Sandra jednom prilikom.

