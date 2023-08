TRESE SE CELA ULICA OD ANE NIKOLIĆ! Pevačica VIČE i DOZIVA babu, odvrnula muziku do daske a uz OVE stihove je pala u TRANS (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić glavna je tema nedeljama zbog nekoliko afera u kiojima je bila glavni akter, a najviše zbog svađe sa bivšim menadžerom Sašom Mirkovićem.

Tada se saznalo i za njen zdravstveni problem da ima ogromne ožiljke i rane na licu. To je uznemirilo njene fanove koji su bili veoma zabrinuti za nju. Međutim, Ana je nedavno izjavila da su sporni snimci i slike koji su nedavno procurili u javnosti snimljeni još u februari i da je u međuvremenu ozdravila. Zbog toga smo otišli ispred njene zgrade kako bi se uverili kako je sada i da li se sprema za rođendan ćerke Tare, koji je sutra.

Čim smo došli do zgrade na Voždovcu gde živi čuli smo njen prepoznatljiv glas dok se drala i vikala: "Baba, gde je Goca". Posle toga se utišala, a onda je usledeo koncert uživo. Pustila je muziku do daske, treštala je cela ulica, a ona je pevala. Najpre je išla pesma "Stranci" od Tanje Savić. Izgleda da su Anu pogodili stihovi "Ljubavi, ne zovi me, jer mi smo sad ko sveta dva, još bolujem...", jer je baš njih pevala iz sveg glasa.

Posle toga pustila je hit kolege Šake Polumente "Halo, ja sam" i na stih "Proklet da sam što sam izgubio nas..." pevala je koliko je glas nosi.

I tako je koncert trajao ko zna koliko, ali mi više nismo mogli da čekamo ispred njene zgrade jer je sunce upeklo.

