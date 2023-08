"BEBICI SAM KUPILA AUTOBUS A ON ME IZDAO" Marija oplela po Nenadu i priznala kako se ZAISTA upoznao sa Miljanom: Smrdelo mi je...

Marija Kulić potvrdila je za Kurir da je Nenadu Macanoviću Bebici, doskorašnjem dečku svoje ćerke Miljane Kulić, dala 10.000 evra i da je on nakon toga nestao!

Osim ovoga, s njom smo pričali i o drugim aktuelnim temama u porodici Kulić, ulasku u rijaliti "Elita", Ivanu Marinkoviću, Lazaru Čoliću Zoli. Na početku smo Mariju pitali gde je Miljana i zašto koristi njen Instagram profil.

foto: Printscreen/Premijera

- Prodala je svoje profile. Skupi pratioce pa proda, uzme pare, potroši. Zove me pre neki dan, kaže: Hajde daj mi tvoj profil da ne otvaram na 20 dana", pošto je moguće da će da uđe u rijaliti. Išla je dva puta da potpiše ugovor, ali ona traži neke uslove, a oni ne prihvataju, pa tu joj jedno odgovara, drugo ne. Ali ona ima od čega da živi, zaradila je. Ako kojim slučajem ne uđe u "Zadrugu" ove sezone, otvorićemo nešto "čisto" da joj ide radni staž - navela je ona na početku razgovora.

Sa Marinkovićem opet nisu u kontaktu.

- Od rođendana Željkovog se više nikad nije javio. Dobio je sav honorar, sve su mu isplatili, a on doneo kesu igračaka detetu. Nije mogao da kaže: "E sad ću ja da platim rođendan, vi ste četiri godine." Ne, bre, on se još sad naljutio što je Miljana sve rekla javno. Znate kakva je ona, što na um, to na drum. E onda me i Jelena blokirala. Nema ga, on je nestao.

Nestao je i Bebica. Marija nam je otkrila kako je došlo do toga da mu ona da novac.

foto: Printskrin/Instagram

- Istina je. Dozvolio je sebi da, koliko sam ga branila i bila uz njega, na kraju nam uradi nešto što nisam očekivala. Izdao me je. Vratio se kod majke i oca, jer mi kad smo ga upoznali, bio je na ulici, imao je dugove, majka ih je verovatno sad vratila. Istina je da sam mu dala novac da kupi autobus da bi imao da plaća alimentaciju, rekla sam Miljani da sve prihvati s rezervom, jer sve mi je smrdelo kod njega. Ne spominje decu, nema potrebu da ih vidi, on nikog ne voli - kaže ona i pojašnjava za šta mu je dala novac.

- On je došao sa idejom da vozi autobus za inostranstvo, Turska, Grčka, Austrija... Dogovor je bio da mu damo 10. 000 evra, a da on turama otplati još 30.000. Vikendom je trebalo da vozi. Rekao nam je da može od ture 1.300 evra da dobije. Vozio, i odjednom i prestao. I ja ga pitam šta je bilo, on kaže: "Ma nema sad vožnje." Gde nema vožnje, sezona u jeku, nego on nije hteo! Međutim, on je tu nešto muvao s majkom, brisao pozive. Oni su bili u dogovoru, on je mnogo rezervisan, ne priča ništa o sebi. Rekao je da će da nam vrati novac, evo, mi već tri dana zovemo čoveka, on kaže da ga on nije zvao, kaže da nema šta on nama da vraća. Dao autobus i očekuje ostatak isplate. On nije imao ni adresu stanovanja majka ga odjavila, oni su ga krili, ovde mu dobrodošlo, velika kapija, mi mu izvadimo pasoš na adresu komšinice jer je trebao da vozi Miljanu na one nastupe po Hrvatskoj što je imala. A sad sa ženom ovom završavam da ga odjavimo, u slučaju da uradi nešto, da ne napravi haos ženi. Ne javlja se, uzdigao se. Gledam tamo vozi kvad piše "Sloboda", a ovde nije plaćao ništa imao sve što poželi. Ugovor je svesno potpisao jer nema ništa na svoje ima nema šta da mu uzmu. Ja stvarno ne mogu da grešim dušu, on je mnogo dobre stvari uradio za nas ali kad se ovako nešto desi ti i zaboraviš sta je tu dobro bilo, on je pričao kako je zbog nje ostavio sve, što je sve laž, sumnjala sam ja, ali je ovde bio perfektan. Nije bila ljubav nego korist. - rekla nam je Marija iz Niša i objasnila kako su se uopšte upoznali Miljana i Bebica:

foto: Printscreen/Zadruga

- On je nju upoznao slučajno u Beogradu. Neka žena koja je Miljanin fan ih je spojila zapravo zet od te žene ih je upoznao. Aleks Nikolić je pričala da je taj što ih je upoznao koristio neku devojku za novac, oni su ga posavetovali da je Miljana dobar ulov, on je bio dobar, ja sam znala da on može da ide u zatvor, non stop su stizale tužbe od njegove žene, mi smo hteli da mu pomognemo, da se sredi da bude normalan - kaže ona.

Marija smatra da Miljana neće više biti u vezi sa Lazarom Čolićem Zolom, i da to što mu trenutno šalje poruke nije ništa ozbiljno:

- Ma bre glupira se. Miljana i njene fore. Kaže namerno to radi, za*ebava Bebicu. Nema ništa od toga, to je završena priča, verujte mi.

Kurir.rs/ M. Jović

