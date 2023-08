OD ZVEZDA GRANDA DO DIREKTORSKE FOTELJE! Biljana Sečivanović rešila da se baci u novi biznis: "Bilo mi je stresno!"

Većina estradnih zvezda osim zarađivanja od muzike ima i druge izvore prihoda, pa je tako i Biljana Sečivanović rešila da se baci u novi biznis.

Uprkos veoma uspešnoj karijeri koja traje dugi niz godina Bilja je rešila da postane direktorka i otvorila firmu s obzirom da je ona po struci ekonomski tehničar.

foto: Printscreen/Instagram

-Da ne bude gospođa ministarka, gospođa direktorka – našalila se Bilja, a potom otkrila detalje novog biznisa.

- Počela sam da uživam u tome, prvo mi je bilo stresno. Ja sam po struci ekonomski tehničar i meni to nije strano ali znaš kad se menjaju zakoni, uveli su nam elektronske fakture, malo se zbuniš, izgubiš se u vremenu i prostoru, pa mi je trebalo jedno vreme da se priviknem, još uvek imam neke nepoznanice, ali hvala Bogu imam odlične saradnike pa mi pomažu u tome -objasnila je za medije.

foto: Printscreen Premijera

Iako su se mnogi uplašili da će Biljana okačiti mikrofon o klin istina je potpuno drugačija. Muzika će ostati njen primarni posao, dok će direktorka stolica donositi samo dodatna primanja.

- To mi je dodatni posao, zanimanje, i dalje je licenca tu i dalje radim sve oficijalno, to mi je samo dopunska delatnost, više nije primarna i osnovna– objasnila je pevačica.

Kažu da je najveći uspeh svakog pevača kada publika oseti njegovu emociju, a Biljana je to uspela već nakon prvog pojavljivanja na sceni te ne čudi što je danas jedna od najtraženijih pevačica na estradi.

foto: Pritnscreen

- U suštini sam uvek bila narodnjak, težila sam kroz to vreme i postojanje moje da ne zapostavim mlađu populaciju, da bude nešto i za njih, ali negde u principu mene je ta publika osećala i tu sam uvek imala povratnu, dobru informaciju i mnogo mi je drago. Ja sam neko ko je dobar na tom terenu i mislim da je to i moj teren. Tamo planiram i da ostanem koliko ću da izdržim. Ako zdravlje posluži i glas što se mene tiče to je negde moja energija i moj posao- poručila je sa osmehom.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:17 Biljana Sečivanović na medenom mesecu s mužem