POSLE SVEGA ŠOK OBRT! Aleks Nikolić i Filip Car NISU RASKINULI, ona sve priznala: "Shvatio je..." Evo da li ulaze u Zadrugu 7

U domaćim medijima je kao bomba odjeknula vest da je bivši zadrugar Filip Car raskinuo veridbu sa Aleksandrom Nikolić i da više nisu zajedno.

Kako je ona istakla za domaće medije, njih dvoje nisu raskinuli i sve je u najboljem redu.

- Odlično sam, sve mi je super. Raskinuli smo, ali nismo emotivno raskinuli, imali smo neku svađu, sve u svemu je sve u najboljem redu. Shvatio je da je pogrešio. Zvanično je bio raskid, ali ja to nisam prihvatila, zato što sam znala da sam u pravu sto posto, tako da eto, sada je sve u najboljem redu. Dogovorićemo se sve oko mog odlaska u Hrvatsku. Videla sam da je Anđela bila tamo. Filip je dao intervju za njenu emisiju, ja nisam bila za to, to je bila njegova odluka. Nisam sumnjala u Filipa da bi bilo šta uradio sa Anđelom, dao je intervju i to je sve. Naši planovi za budućnost su prelepi - rekla je Aleksandra, a onda se dotakla ulaska u "Zadrugu 7 - Elita".

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

- Ne razmišljamo o ulasku u Zadugu 7. Nisam za to da on sam uđe, ja nemam u planum imam skroz nešto drugo - rekla nam je Aleksandra.

Podsetimo, nakon što je Filip Car potvrdio da je zvanično raskinuo sa pobednicom "Zadruge 6" Aleksandrom Nikolić, ona se oglasila i prokomentarisala celu situaciju.

- Ja reči ne smatram ozbiljno, već dela . Ovaj raskid je rečima prekinut tako da mu to dođe kao neozbiljno, kao i većina reči koje on izgovori. Za raskid je potrebno dvoje, a ja se tu nisam složila tako da se ne važi - rekla je Aleksandra i otkrila da li su zvanično raskinuli:

foto: Nenad Kostić

- Zvanično smo raskinuli, ali emotivno nismo. Uveliko razgovaramo, ja njegovu odluku prihvatila nisam - rekla je Nikolićeva.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme