CAR PROMENIO PLOČU POSLE RASKIDA SA ALEKS! Slomljen se oglasio i zbunio fanove: Na pomolu POMIRENJE?!

Nedavno su Filip Car i Aleksandra Nikolić uzburkali čitavu balkansku javnost kada su odlučili da stave tačku na njihovu višemesečnu vezu, iako je sve ukazivalo da će stati i na ludi kamen, budući da su bili vereni.

Reklo bi se da je sada Car odlučio da u potpunosti promeni ploču, te je u novom oglašavanju zbunio fanove.

- Nemojte mi molim vas ljudi pisati ništa za Aleksandru, jer sam pre neki dan malo prenaglio oko onoga što sam izjavio. Ljudi su ponovo naporavili neke teorije zavere zbog ovoga i onoga, hrpa neistina. Onda sam ja rekao jednostavno, takav sam, ljubomoran sam. Nije ona tu ništa loše uradila, išla je na vožnju, kod čoveka koji je od njene sestre muž. Čak je i njihov mali sin bio tamo. Ja sam ljut i ljubomoran, tu sam se naljutio i neke stvari mi nisu odgovarale... Nisam možda trebao to da iznosim javno tako. Samo me pustite, to je moja stvar. I moja ljubomora i njena, ceo naš odnos i to da li ćemo se pomiriti ili nećemo... - izjavio je Car i odmah podgrejao priču da je sve sam smislio, da ne kažemo slagao.

Inače, Aleksandra Nikolić još uvek ne može da veruje da je njen dečko Filip Car raskinuo veridbu sa njom.

