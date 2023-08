IMALI SU LJUBAVNU PRIČU KAO IZ BAJKE! Dara Bubamara otkrila kako je upoznala svog bivšeg: Priznala mu emocije, a on je OHLADIO

O svojoj ljubavnoj priči koja deluje nestvarno popularna pevačica Dara Bubamara je jednom prilikom govorila prisećajući se kako je sve počelo sa sada bivšim suprugom Milanom sa kojim ima i sina.

U jeku svog uspeha i traženosti, ona odlazi u Pariz, grad ljubavi da nastupa u jednom klubu i tada njen život menja tok, bila je to jedna od onih fatalnih ljubavi na prvi pogled.

- Te 2007. dobila sam poziv da pevam u Parizu u klubu, ja sam otišla, čak mi se nešto nije išlo, kad sam sletala, vozač me vozi i kaže: „Sad mora da svratite do restorana tamo vas čeka vlasnik da ručate“. Ja sam ušla u restoran i vidim tipa, znaš ono, ljubav na prvi pogled, neka energija, nešto nenormalno. Pogledam i kažem: „Ma ne, ovo je garant neki Grk ili Turčin, on nije naš“, on kaže: „Izvoli“, ustane i podigne mi stolicu, izgled Balkanca a ponašanje dečka finog, kulturnog Francuza. Bila sam oduševljena, ali tad sam bila u vezi – ispričala je pevačica.

foto: Printskrin/Instagram

Za boravak u Francuskoj je vežu najlepše uspomene, oduvek je bila atraktivna, kako i sama kaže fatalna za muški rod, ali svi događaju koji su usledili tada u Parizu bili su presudni da njeno srce bude osvojeno.

- Provela sam se u Parizu kao niko, bila sam na Ajfelovom tornju u 2 ujutru, sami ručali, neke stvari koje do tad nisam doživela. Ludilo zaljubljena.Moram da budem iskrena, ja uvek kažem za sebe, ja nisam neka lepotica, visoka, manekenka ali sam bila fatalna za muškarce i svi su me obožavali. Ali tad je Milan mene kulirao, bio je fin prema meni ali ništa nije pokazivao. Sad da li je meni proradila sujeta ili ne znam. Na kraju se ispostavilo da je želeo mene za nešto ozbiljno, da me upoznao i da nije hteo sa mnom flert i avanturu – otkrila je Dara.

foto: PrintScreen

Kako je tada bila zauzeta, veza sa Milanom nije bila moguća, ali nošena instinktom ona preduzima prve korake, otvara srce i izjavljuje ljubav.

- Ali ja sam tada imala vezu od koje nisam mogla da izađem, da se rešim. Ja sam njemu poslala poruku kad sam odlazila posle ludilo provoda, koncert fenomenalan, u diskoteci, restorani, ručkovi, ja koja nikad nisam nikom prva poslala poruku, uvek sam volela da se oko mene bore, pošaljem mu poruku „Ne znam šta je ovo, da li je ovo strast, da li je ovo ljubav, ali ja sam odlepila“, on meni ništa nije odgovorio. Ja sam poludela i rekla „Bićeš moj“. Onda je prošlo pola godine, on me je stalno zvao, i onda kada su po novinama krenuli natpisi da sam se razišla, kraj veze. Tad počinje zvanje i tako smo se baš dugo družili, onda je došao na moj rođendan.

Za rođendan je dobila predivan gest i to je bila prelomna tačka da započnu vezu koja je išla munjevitom brzinom, vrlo brzo je usledila veridba, pa svadba koja je bila za pamćenje.

foto: Printscreen

- Onda se pojavio i kupio mi ogromnu sliku sa mojim likom, slika fenomenalna i tad je krenulo. Posle toga kad se pojavio u Novom Sadu to je tako planula ljubav, vratio se u Francusku, 24h smo bili na vezi. Upoznao je moju mamu, oduševio se, neverovatno koliko je moja mama njega volela i on nju. Posle kratkog vremena smo imali veridbu. Svadbu smo napravili u mesecu avgustu, cela estrada je bila. To je bila svadba veka kočije pune ruža, limuzine, violine, tamburaški orkestar, 2 benda – zaključila je ona.

Podsetimo, iako se razvela od Milana, pevačica je isticala da rado provodi vreme sa njim i da joj porodična atmosfera prija.

- Milan i ja smo u predivnim odnosima, gledamo se kao porodica, poštujemo se i cenimo, držimo se. Ljudima je to čudno, jer svi kad se razvedu nešto se svađaju, nisu u dobrim odnosima, a mi savršeno funkcionišemo. Meni je on najbolji prijatelj, čujemo se ujutru, popodne, uveče… Sad su u Barseloni, ja sam bila kod njih, kad se vrate idemo zajedno u Dubai, uživamo. Ja sam izbugila tatu, Milan je izgubio roditelje isto prošle godine i prija mi ta porodična harmonija, da smo svi zajedno, nemamo više roditelje, a Kosta ih je baš voleo, i tako da nam prija da budemo zajedno - rekla je Dara jednom.

