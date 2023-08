Didi Džej je osoba koja izaziva razne reakcije, ali niko ne može da ospori da nije puna sebe, ljubavi prema sebi i samopouzdanja.

Njego zračenje se oseća, specifična energija, nekima godi, a nekima ne. Bilo kako bilo, ona je rekla da je srećna kako živi i kakvog je muža našla.

00:45 SUPRUG SE NE BUNI JER SE PROVOKATIVNO OBLAČIM, TAKAV MI JE POSAO Didi Džej otvoreno: U svetu može da se naplati, kod nas teško

Didi Džej je gostovala u "Pulsu Srbije" kada je malo više pričala o njenom poslu, te je rekla da je provokativna odeća deo šou biznisa:

- Svako sebi bira muža i brak. Ja sam sebi izabrala, sviđa mi se kako živim. Moj suprug se ne buni što se oblačim provokativno, on zna da je sve to šou biznis, sastavni deo mog posla je da izgledam lepo. Planiram da posetim sve fešn vikove u septembru, spremam 90 stajlinga! Za svaki fešn vik mi treba 30 stajlinga, pa sam uzela da spremam i biram. To košta jako puno, ali se meni sve vrati. U svetu se to može naplatiti, nije kao kod nas, kod nas je teško zaraditi novac.

