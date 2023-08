NAKON DALILE, OGLASILA SE I ANĐELA ĐURIČIĆ! Uradila ono što je STRIKTNO ZABRANJENO, ova joj nikada neće oprostiti? (FOTO)

Kao grom iz vedra neba danas je stigla objava Saše Mirkovića, estradnog menadžera i vlasnika televizije Hajp, da svi zapsoleni na njegovoj televiziji, posebno voditelji više ne smeju da imaju lajvove preko Tiktoka i da zarađuju putem giftova od svojih obožavalaca.

Objava je naišla na veliko iznenđenje obzirom da na ovoj televiziji radi nekoliko bivših zadrugara, a svi dobro znamo da su se rijaliti učesnici preko leta gotovo preselili na ovu kinesku socijalnu platformu gde, kako se to kroz šalu kaže, "prose".

Svi su odmah pomislili na Dalilu Dragojević, zvezdu ove kablovske televizije, jer ona vlada ovom društvenom mrežom i spekuliše se da je zaradila dosta novca, ali i na Anđelu Đuričić koja takođe ima svoj profil na Tiktoku i dobija giftove od drugih tiktokera.

Dalila dala otkaz foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Nismo drugo čekali, a Dalila je potvrdila da je dala otkaz.

- Obaveštavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena na Hype televiziji. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezano za Tiktok, kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju. Ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog Tiktoka. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisala je Dragojevićka na svom Instagram profilu.

Svi su čekali da vide kako će Anđela da reaguje na ovu zabranu pod pretnjom otkaza.

Starleta iz Đenovića se očigledno nije mnogo osvrtala na ono što je direktor televizije poručio, već je zakazala sledeće okupljanje na Tiktoku. Po ovome se može zaključiti da Anđela ne želi da se odrekne Tiktoka i da po tome sledi svoju već sada bivšu koleginicu.

Anđela na Tiktoku nakon Mirkovićeve objave foto: Printscreen/instagram/andjeladjuricci

- Večeras live na Tiktoku od 19:30 - stoji u objavi uz napomenu da je svi zaprate, a da li će joj ovo ikada biti oprošteno ostaje nam da vidimo.

Kurir

Bonus video:

10:31 STARS-EP104