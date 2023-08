ANĐELA SE HITNO OGLASILA NAKON ŠTO JOJ JE ZABRANJENO DA KORISTI TIKTOK: "Odjavila sam se zvanično, ubuduće se družimo..."

Nakon što je vlasnik jedne televizije, zabranio svojim zaposlenima da koriste TikTok i tim putem "prose" za novac, Anđela Đuričič donela je odluku koja je iznenadila mnoge.

- Eto ljudi, odjavila sam se večeras zvanično sa Tik Toka kao što znate. Družićemo se na Instagramu, gde ću povremeno napraviti lajv za sve ljude koji me vole.

foto: Printscreen/instagram/andjeladjuricic

Prisećamo, Dalila je danas potvrdila da je dala otkaz.

- Obaveštavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena na Hype televiziji. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezano za Tiktok, kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju. Ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog Tiktoka. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisala je Dragojevićka na svom Instagram profilu.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir / Alo

