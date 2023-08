PRIJA PROGOVORILA O KARIJERI I PRIVATNOM ŽIVOTU! Pevačica nikad iskrenija, dotakla se i nedavne prosidbe: Uvek im pokažem prsten!

Pevačica Aleksandra Prijović zakazala je svoj prvi veliki solistički koncert u Štark areni za 29. septembar, a sada je progovorila o karijeru i svom privatnom životu.

- Ja samo mogu da se zahvalim Bogu i samo neka se ovako nastavi. Nastupi prolaze odlično, pripremam se za Arenu - rekla je Aleksandra, pa se progovorila o prosidbi koju je nedavno doživela na nastupu.

- Ja uvek odreagujem prirodno. Samo pokažem kako imam prsten ili se nasmejem i to uvek bude duhovito - rekla je Aleksandra, pa otkrila koliko njen privatni život trpi zbog posla i kako sve postiže:

foto: Kurir TV

- Inače nisam baš za organizaciju, prethodnih godina nisam baš umela da uskladim posao i privatno. Mnogo sam radila, mnogo sam bila odsutna od kuće i to mi je teško padalo, ali evo sada sam uspela i da odem na more, da sin bude sa mnom 20 dana. Sada je sve kako treba - rekla je pevačica, pa otkrila šta joj suprug Filip Živojinović kaže kada je sve stigne i kada je umorna.

- Ja se samo dobro naspavam i sve bude super - odgovorila je Aleksandra, pa se osvrnula na sina Aleksandra.

foto: Promo

- On je mali, za njena nisu još nastupi. Sinu sam obećala da ću ga voditi na koncert u Arenu. Kad god prođemo pored Arene, on kaže mama ti ovde pevaš uskoro, i biće puno ljudi. Pita me da li stidim da izađem pred toliko ljudi, a ja mu kažem da se ne stidim i pitala sam ga da li hoće i on da izađe sa mnom, a one je rekao da hoće. Svako veče kaže meni i Filipu da nas voli - rekla je Aleksandra za kraj.

Podsetimo, pevačica Aleksandra Prijović zakazala je svoj prvi veliki solistički koncert u Štark areni za 29. septembar, a tim povodom je organizovala konferenciju za medije na kojoj se rasplakala.

- Nijedan uspeh me nije pomerio... Ostala sam ista. Jako mi je bilo bitno što sam imala Filipa pored sebe. Jeste, imala sam hit i pre njega, ali ne mogu da ne kažem, jer to svi znaju, da sve što sam ja danas je i njegova zasluga. Ovo je zajednički uspeh - rekla je nedavno Aleksandra.

Kurir.rs/Blic

