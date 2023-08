FILIP NE SKIDA POGLED S PRIJE U GUČI! Dok mu žena peva, on ko na straži na bini! Pevačica otkrila šta je SIN često pita

Aleksandra Prijović nastupila je na muzičkom festivalu Guča, a uz nju je kao i uvek njen suprug Filip Živojinović.

On je sve vreme njenog nastupa bio na bini, pratio koncert i doslovno joj čuvao leđa.

Filip je vodio računa o svemu i brinuo da sve prođe u najboljem redu, kao što i jeste.

Prijovićka je nastupila pred oko 8.000 posetilaca, a pre koncerta odgovarala je novinarima na mnogobrojna pitanje. Pevačica je za Republiku otkrila kakvi su joj planovi za koncerte u Areni, te istakla da je sinu Aleksandru obećala da će ga voditi na koncert.

- On je mali, za njega nisu još nastupi. Sinu sam obećala da ću ga voditi na koncert u Areni. Kad god prođemo pored Arene, on kaže: "Mama, ti ovde pevaš uskoro i biće puno ljudi" - otkrila je Aleksandra.

- Pita me da li stidim da izađem pred toliko ljudi, a ja mu kažem da se ne stidim. Pitala sam ga da li hoće i on da izađe sa mnom, a on je rekao da hoće. Svako veče kaže meni i Filipu da nas voli - rekla je Aleksandra.

Podsetimo, nedavno je u Mostaru nakon Aleksandrinog nastupa došlo do pucnjave, ali srećom, nije se završilo tragično.

