HOLIVUD NA BEŽANIJSKOJ KOSI! Ovako izgleda vila Lepe Brene, od detalja zastaje dah, a na ovaj kutak je posebno obratila pažnju!

Pevačica Lepa Brena može se pohvaliti neverovatnom karijerom, a njen dom na Bežanijskoj kosi opasan je zidinama, tako da znatiželjni prolaznici i fanovi ne mogu da imaju uvid u to šta pevačica radi u svoja četiri zida.

foto: Printskrin/Instagram

Takođe, na društvenim mrežama ona retko deli fotografije iz vile. Međutim, jednom prilikom otvorila je vrata i pokazala kako izgleda njena oaza mira u koju je uložila ogroman novac.

foto: printscreen/Grand

U domu pevačice preovladavaju zemljani tonovi, dok u dnevnom boravku su uglavnom ljubičasta i bela boja.

Brena dosta vremena provodi uživajući u dvorištu pa je vodila računa o svakom detalju kako bi se uvek osećala izuzetno prijatno.

1 / 6 Foto: printscreen/Grand

Brena, je tada otkrila da Boba mnogo više vodi računa o hrani, da je u kući ima.

- Ja kupujem sve ono što ne treba. Ja sam riba, havajska so, crna čokolada, ulje od bundeve, laneno ulje, laneno seme, limun i čaša belog i čaša crnog. A Boba je sve ostalo. Najmanje supruga može da utiče na čoveka da sredi svoju kilažu. Niko nije savršen, neka čovek živi onako kako voli i kako je navikao. Kada se čovek razboli kao što se meni desilo, shvati gde je kraj i gde je mesto… Ali ne daj bože da se to dogodi. Možda iz želje da u medijima pričam nešto nesvakidašnje i drukčije, ja sam pričala o Bobanovom kuvanju. A on zapravo ne kuva uopšte toliko često. Sprema za naše prijatelje. Kada bi se sada neko najavio i rekao da dolazi dvadeset ljudi kod nas, ja bih se blokirala. Zvala bih ketering momentalno, onda bih otišla dva sata da se odmorim- rekla je ranije Brena.

Kurir.rs/Blic

