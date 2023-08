"KAO DA SAM BILA U VEZI SA PLAĆENIM UBICOM" Milica Pavlović ispričala sve o bivšem dečku VATERPOLISTI, evo kako su se KRILI

Milica Pavlović gleda da svoj život van scene zadrži u privatnosti, tako da pevačica skoro nikada ne priča o svojim ljubavnim izborima. Ipak, jednom prilikom Ognjen Amidžić uspeo je da izvuče pojedine detalje o Milici i njenim momcima.

foto: Petar Aleksić

- Imali smo lepu ljubavnu priču. Bili smo godinu i po dana zajedno. On dečko živi na drugom kontinentu, u Americi je, bavi se vaterpolom, završio je koledž... Bilo je prepreka, muke, vremenska razlika, pa je bila korona, ne možeš da putuješ, pa kad dođe, vidimo se u Crnoj Gori. Ne znam zašto sam to toliko krila, kao da sam se zabavljala sa oženjenim čovekom ili sa serijskim ubicom. Krili smo se kao ajmo u stan, sve u četiri zida. Mi nismo raskinuli zato što je on mene ili ja njega malo volela u tom momentu, već zato što je čovek na drugom kontinentu i u tom momentu nije bilo moguće da nastavimo. Mi smo u dobrim odnosima. Pozdrav za njega. On verovatno ne veruje i misli da sanja ako gleda ovu emisiju - ispričala je tad Milica.

kurir.rs

