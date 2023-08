TRUDNA SUZANA JOVANOVIĆ, SAŠA POPOVIĆ PONOSAN: Isplivala nikad viđena fotografija bračnog para, ovo je bila kruna njihove ljubavi!

Suzana Jovanović i Saša Popović u braku su preko dve decenije, i jedan su od najskladnijih parova na našoj sceni. Za vreme braka rodila se i Aleksandra, koju vole najviše na svetu. Ali navodno njihova bajka je mogla da krene potpuno drugim tokom, jer je Saša bio veliki zavodnik.

Upoznavanje Saše i Suzane bilo je nesvakidašnje. Važio je za velikog šmekera, i kako se navodi, žene su mu se bacale pred noge. Suzanu su te priče odbile, ali na kraju su emocije pobedile.

– Pisalo se da je Sale zavodnik. To kad vidim izađu mi rogovi. Imala sam predrasude prema njemu, i ono što sam čitala me je izluđivalo. Napravila sam gard, rekla sam u tom košu me nećeš naći – rekla je Suzana.

Međutim ona mu se ipak prva javila i oduševila se njegovim gestom.

– Morala sam na svadbu u Jagodinu, a nisam imala prevoz, a nikada nisam nikog slagala, obećala sam da ču doći... I šta ću setim se Saleta, pošaljem poruku na pejdžer i kažem da imam problem, On je rekao da će doći po mene. Obradovala sam se kao dete, nisam mogla da verujem da će čovek da ostavi svoje obaveze i da dođe još u Jagodinu da me vozi. Naravno, ja se oduševim gestom i pažjom koju mi je poklonio – rekla je Suzana Jovanović.

Na internetu se pojavila jedna njihova zajednička slika iz mladosti, nikada viđena u javnosti. Na fotografiji golupčići stoje zagrljeni, a Suzana je u poodmakloj trudnoći. Ni jedno ni drugo se nisu mnogo promenili od tad, a kad vidimo da njihova sreća traje decenijama, prosto je neverovatno što ga je Suzana prvo odbila.

