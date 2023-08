SPOJILA LEPO I KORISNO! Severina i Niša Saveljić viđeni ZAJEDNO na JAHTI! EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Severina Vučković (51) leto po svemu sudeći najviše voli da provodi na jahti. Ove sezone pevačica je spojila lepo i korisno, pa malo radi, a još više uživa. Otkako se razvela od Igora Kojića (36), ona izbegava da se u javnosti pojavljuje sa novim partnerima, te je na objavama na društvenim mrežama isticala kako je sama i srećna.

foto: Dado Đilas, Shutterstock, Ilustracija

Međutim, nedavno je viđena u društvu čuvenog zavodnika Niše Saveljića (53). Njih dvoje su zajedno jezdili Korčulom.

- To je skoro bilo, tačnije 7. avgusta. Jahta na kojoj su bili usidrila se ovde na Korčuli. Posle podne je bilo kada sam ih spazila. Zajedno su izašli, konkretno prvo ona, a onda on za njom. Seli su u obližnji lokal, kafić na plaži i poručili piće. Kasnije im se pridružila još jedna ženska osoba i sela s njima. Severina je delovala neprepoznatljivo, neupadljivo, a ovo ostrvo je prepuno stranih turista, tako da niko ne obraća pažnju na nju. Svi gledaju svoja posla. Videlo se da su lepo raspoloženi, da su uživali u zajedničkim trenucima i da im je bio lep i prijatan dan. Ona je bila u svetloplavoj košulji-haljini, a on je nosio belu majicu. U jednom momentu pridružila im se jedna plavuša - priča naš izvor, koji je tom prilikom bio na letovanju u ovom mestu i spazio Seve i Nišu.

foto: Printscreen

Nije poznato koliko dugo se poznaju pevačica i bivši sportista i otkad datira njihovo prijateljstvo. Saveljić je ovo leto provodio u Crnoj Gori, gde ga je u više navrata naša ekipa, koja je tamo boravila radno, spazila u restoranima u Tivtu. Uglavnom je bio sam ili u društvu starije gospođe. U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Nišom i da ga pitamo otkad datira njegovo poznanstvo sa hrvatskom muzičkom zvezdom. Međutim, nekadašnji sportista blokirao je sve pozive i poruke naše novinarke nakon afere koju je Kurir raskrinkao.

foto: Dado Đilas

Podsetimo, Saveljić se našao u centru skandala kada smo saznali da ga je proslavljeni košarkaš Vlade Divac prebio krajem decembra 2021. godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge. Do okršaja je navodno došlo zbog toga što se ćerka zvezde NBA lige Petra Divac požalila svom ocu da joj njegov prijatelj Niša šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje. Petra je kasnije i sama na društvenim mrežama potvrdila naša saznanja.

foto: Dado Đilas, Printscreen/Instagram

S druge strane, pevačicin menadžer poručio nam je sledeće: - Severina letos nije mogla da bude viđena na jahti na Korčuli jer letos nije bila na jahti na Korčuli. Ni sama, niti u društvu osobe koju spominjete. Tako da Severina nije mogla biti "viđena na jahti". Međutim, nažalost, video sam vaše televizijske nastupe (obraća se direktno autorki teksta, prim. nov.) u kojima strastveno zagovarate da se Severini zabrane nastupi u Srbiji, pa mi tim više vaše obraćanje meni kao Severininom menadžeru nije jasno - napisao nam je Tomislav Tomica Petrović.

Narodna poslovica kaže:"Ako koza laže rog nelaže",u prilog tome svedoče fotografije u čiji posed je došla redakacija Kurira.

LJILJANA STANIŠIĆ

