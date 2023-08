"NADAM SE DA ME GLEDAJU SA NEBA" Pevačica otvorila dušu o NAJTEŽEM PERIODU: "Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka..."

Pevačica Dušica Grabović prošle godine ostala je i bez oca nakon što je izgubila i majku.

Ipak, u najtežem periodu života upoznala je svoju veliku ljubav i otkrila uveliko planira da izgovori sudbonosno „da“. Ona svoj život vidi daleko od srpske prestonice, a svoju oazu mira pronašla je u dalekoj Americi.

- Vidim svoj život u Americi. Živela sam u Australiji i nije mi se dopalo, Amerika mi je legla baš. Pronašla sam sebe tamo. Volela bih da ostanem tamo, a i na neki način sam bliže, rekla je Dušica kroz smeh.

Pevačica ne krije da se nakon niza loših dešavanja u njenom privatnom životu konačno nada osnivanju porodice koja je za nju najveća sreća.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka dok su mi roditelji živi, ali eto nadam se da me gledaju i da će da me blagosiljaju sa tim najvećim poklonom, rekla je pevačica i dodala:

- Volela bih da mi Bog da blizance kojima ću dati ime Iva i Vuk. Moja pokojna majka se zvala Iva… Možda mi se to zaista i ostvari. Iz mojih usta u Božije uši, ali iskreno to je nešto što bi me najviše usrećilo. Više bi me to učinilo srećnom nego neki hit (smeh) Mada, kada si opušten nekako ti se i dešavaju sve stvari spontano, tako privlačiš tu energiju. Ne treba u životu trčati jer sve za čim trčiš beži, a kada si opušten te stigne, priznala je za kraj.

