ĆIRA PRIZNAO DA SU HTELI DA GA SAKATE ZBOG NOVCA! Uneo je ogromne količine para, a onda se desio HAOS, priča kao iz FILMOVA

Pevač Dejan Ćirković, poznatiji kao Ćira, proslavio se sa grupom „Ritam srca“ sa kojom je devedesetih uživao veliku popularnost i zaradio mnogo novca. Ipak, na samom početku karijere pevač nije ni sanjao da će mu upravo narodna muzika doneti lepu zaradu.

Malo ko zna da je pre grupe „Ritam srca“ svirao gitaru u rokenrol grupi „Ulični pacovi“, sa kojim je osvojio nekoliko nagrada na Zaječarskoj Gitarijadi, a narodnjake tada nije imao ni na vidiku. Sve dok nije sreo svog komšiju u Aleksandrovcu koji je zahvaljujući narodnoj muzici osamdesetih zarađivao pravo bogatstvo.

Gledao sam mog komšiju kako svira narodnjačke tezge svakog vikenda i donosi pare kući. I jednom ga ja pitam da sviram sa njim, čisto da vidim kako je, da zaradim nešto i on pristane. Meni je bilo dovoljno samo da sviram, koliko god da mi da, bio sam mlad. I to je trajalo jedno godinu dana, sve dok me nije pozvao bubnjar Pinter da sviram sa njim neku tezgu. Ako mi je komšija davao 50.000 maraka, ovaj mi je davao više i ja pristanem da odem – počeo je priču Ćira i otkrio kako je jedna slučajna svirka unela razdor između njegovog oca i njega.

Tad su bili aktuelni ispraćaji u vojsku, i radili smo petak i subotu i posle dva ispraćaja ja kući umesto 50.000 donesem 700.000 maraka. To su bile ogromne pare, nisam znao ni šta da radim sa tim parama. Otac je hteo da me ubije, pitao me je gde sam ukrao pare, bio je ubeđen da sam negde ukrao. Govorio sam mu da sam svirao, a on tvrdio da je to nemoguće da to za dve noći zaradim i to svirajući gitaru. To je tada bilo njegove dve plate.

Tad sam samo svirao, drugi su pevali. Šta bi tek bilo da sam tad pevao?! – kaže Ćira za Grand i dodao da je u međuvremenu sa Žikom Jakšićem osmislio grupu „Ritam srca“.

Iako su devedesetih godina bili na vrhuncu popularnosti, Ćira je na nagovor Saše Popovića odlučio da započne solo karijeru.

Video je nešto kod mene, da sam lud na bini. Tad mi je rekao „Slušaj, moraš da snimiš nešto sam. Dođi u ZAM, probaj“, ja sam odbijao, ali sam 2000-te ipak odlučio da idem. Već je tad počelo da gazde diskoteka i klubova dovode po jednog muzičara, bend mu je bio skup, a nas je bilo mnogo, četvoro. Nismo mogli da se razdvojimo, iako su gazde insistirale da što manje ljudi nastupa. I meni tad padne na pamet da ipak probam sam. Pozovem Sašu, pitam ga da li i dalje misli da mogu da snimim sam pesmu i dođem u ZAM. To je bilo u januaru, a u avgustu sam svaki dan ustajao, legnem i razmišljao da li da idem ili ne. Ovamo sam imao orkestar sa imenom, nastupao sa najvećim bendom, ali ako ne probam kajaću se. I tako je krenulo –ispričao je Ćirković.

