ŽENA KOMPOZITORA IMALA JE SVEGA 42 KILOGRAMA: Zorana o teškoj borbi sa zdravljem "Nemam adekvatnu kilažu da bih mogla da se lečim"

Žena kompozitora Stevana Simeunovića, pevačica Zorana Simeunović, ranije je imala svega 42 kilograma, situacija je sada nešto bolja, ali i dalje vodi bitku.

foto: Printscreen

„Zdravstveno sam zasada još uvek stabilno. Ne mogu da dobijem terapiju ni za insulin ni za hiperprolaktinemiju jer nemam adekvatnu kilažu da bih mogla da se lečim. Prvo moram da sednem i porazgovaram sama sa sobom, a za sada još uvek nisam našla vremena, nadam se da ću uskoro naći. Hoću da vidim šta je to što stvara stres u meni, šta stvara nemir, a negde sam podsvesno svesna toga, a to su nepravde. Kalimero, nepravda“, istakla je Zorana.

foto: Darko Veljović

„Malo je bolja situacija nego ranije. I dalje nosim široke pantalone da sakrijem svoju kilažu i da to lepo upakujem, da ne izgleda baš da sam tolika mršavica. Jedem, ali ne mogu da se ugojim, to je prosto tako, kao da imam neke đavolčiće u sebi koji mi ne daju da se ugojim. Nije ni do genetike, moja pokojna majka je bila zgodna žena, nego prosto način života“, dodala je Zorana Simeunović.

Pevačica, koja je inače supruga kompozitora Steve Simeunovića, najpoznatija je po duetu sa Anom Bekutom, „Gram“.

Kurir.rs/Nova