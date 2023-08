SRĐAN NE DOLAZI SAM NA PINK, SA NJIM ĆE BITI I SESTRA LEE STANKOVIĆ! Potpuno nov studio i koncept, a ovo je rekao O IRINI I OTKAZU

Srđan Predojević vraća se na televiziju Pink pet i po godina nakon što je sa iste otišao, tada zajedno sa Jovanom Joksimović sa kojom je vodio "Jutro sa Jovanom i Srđanom".

Poznati voditelj ostaje na svom terenu, u jutarnjem programu, a ekskluzivno potvrđuje da je istina da se vraća i otkriva detalje.

Na početku su mediji Srđana pitali da li se čekao odlazak Irine Vukotić da bi se potvrdio njegov dolazak u jutarnji program. Međutim, on ističe da mu nije bilo poznato da je Irina dala otkaz na Pinku.

- Zaista ne znam ništa o tome, ja tu informaciju nemam. Mene su zvali sa televizije Pink i ponudili mi, za sada, jedan dan u nedelji. To sam sa velikim zadovoljstvom prihvatio. U sebi sam odjednom prepoznao veliku želju da se vratim, iako, da budem iskren, nisam nešto razmišljao o tome. Vraćam se u okruženje koje mi je poznato, tu sam radio sedam godina, znam ljude, tehniku... To se dogodilo pre četiri nedelje i odmah smo krenuli u pripreme. Naši "radovi" su pri kraju, a pod tim mislim na potpuno novi prostor koji će biti samo za naš program. Nov studio, novi ljudi... Govorim o jutarnjem programu, s tim što ću ja imati i 4 emisije na mojoj televiziji Vesti. Dakle, pet emisija nedeljno u okviru Pink medija grupe. Kada pričamo o jutarnjem na Pinku, radiću petak - priča Srđan.

Ono što je potpuno iznenađenje jeste činjenica da će petkom gledaoce pozdraviti čak tri voditelja.

- Biće nas troje voditelja u jutarnjem programu. Sa mnom će raditi koleginice Sara Stanković i Milica Damjanović. To su devojke koje sa mnom rade i na televiziji Vesti. To je taj naš tim, čak će biti i isti urednici. Studio je potpuno drugačiji u odnosu na sve do sada viđeno i samo je naš. Lep, pristojan, sveden... To nam je cilj i sa emisijama, takve da budu - priča Srđan.

- Sara i Milica su devojke koje su potpuni genijalci! Sara je završila političke nauke u Francuskoj, magistrirala je u Parizu, govori tečno francuski i engleski jezik. Ona ima ogroman potencijal u razmišljanju, u svojoj mladosti... Milica je kod nas završila srpski jezik i književnost. Ona je satkana od kulture i pristojnosti, što nama sada i treba. Moje iskustvo od 15 godina jutarnjeg programa i njihova mladalačka želja, potreba, temperament i pamet... To sve kad spojimo dobićemo vrlo pristojnu emisiju, u vizuelnom, govornom, novinarskom smislu i u smislu toga šta plasiramo kao informaciju. Dakle, nas troje ćemo biti voditelji te emisije petkom, jutarnjeg programa i to će sigurno biti nešto drugačije - ponosno kaže Predojević.

Srđan kaže da nije ni trenutak razmišljao o tome da li da prihvati ponudu.

- Kada te pozove televizija koja je najveća i najuticajnija, onda nema dvoumljenja da li ćeš nešto prihvatiti ili nećeš. Odmah sam pristao, istog trenutka sam rekao "da", nisam ni malo ni razmišljao. Verovatno i zbog toga što se radi o materiji u kojoj sam već bio, meni je to poznat teren. I, moram priznati, stvarno mi se radi. Pogotovo zbog njih dve, imaju tako čistu energiju. Mislim da će pre svega prijati gledaocima. To će biti normalno jutro, jer nama to nedostaje, normalan jutarnji program sa svim elementima koje jutarnji program treba da ima - ističe Srđan.

Na pitanje da li se kaje zbog toga što je uopšte odlazio sa Pinka, Srđan kaže:

- Ne razmišljam tako, zaista. Ne spadam u one koji se nešto kaju zbog poteza u prošlosti. Sve što sam radio doprinelo je izgradnji moje poslovne ličnosti, sve je uticalo samo na to da bolje razmišljam, pa verujem da će i ove. Ali, retko se dešava da čovek pristane već u prvoj rečenici, kada te neko pozove, da ti odmah kažeš "da". U trenutku sam osetio da mi se to baš radi i da će me ispuniti, što je mnogo velika stvar. Imam tu sreću da u životu zaista radim posao koji volim. Pored porodice i da su ti deca živa i zdrava, zar ima većeg zadovoljstva od toga da radiš ono što voliš?

