"GLUPOST JE ŠTO JE DOŠLA ANA SEVIĆ!" Ljuba Aličić stigao na Darkovu SVADBU pa odmah UDARIO na pevačicu: Kakvo, bre, prijateljstvo?

Ljuba Aličić pojavio se na svadbi Darka Lazića i Katarine, a tom prlikom je prokomentarisao i folkerov odnos sa Anom Sević.

Poznato je da se na svadbi snašla i Darkova bivša žena Ana Sević, što je iznenadilo njegovog kolegu Ljubu Aličića.

foto: Petar Aleksić

- Darko i ja smo prijatelji. Dolazim kao gost, a ako zatreba da pevam pevaću... Slavlja su sva lepa, samo da se slavi! - kazao je on prvo.

- Laziću ću poželeti da ima reprezentaciju dece. I da se smiri! Sve ide iz glave - istakao je Ljuba.

- Darko kaže da više ne pije? Ne verujem mu. Znam da mu je bivša žena tu, Ana... To je glupost. Glupost je što je došla. Jednostavno, to ne bih nikad uradio. Kako zbog ćerke što kaže, nema to veze... To je bilo, prošlo! Posle pucanja nema prijateljstva, bre, kakvo prijateljstvo - rekao je Aličić pred našim kamerama.

foto: Petar Aleksić

Šta je sve Ljuba rekao pogledajte u videu na početku teksta.

Kurir.rs

Bonus video:

06:01 Darko Lazić -konačno se osećam kao oženjen čovek