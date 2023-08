VLASNIK JE VELIKOG BROJA PESAMA, A ZBOG OVE JE DOBIO OŠTRE KRITIKE! Mitar Mirić iskreno: Svi su negodovali!

Pevač Mitar Mirić vlasnik je velikog broja pesama, a neke su postale veliki hitovi koji se slušaju i danas na proslavama i veseljima.

Iako je već decenijama u ovom poslu priznaje da je nekoliko puta nailazio na negativne komentare nakon nekih pesama koje je snimio.

foto: Petar Aleksić

-To je krenulo sa pesmom „Ciganče“, kada su svi negodovali nešto, a ona poslata hit da nema dalje. Posle toga je bilo sa pesmom „Doberman“, ona je snimana za diskoteke i bez nje nema šanse da prođe jedan nastup. Ali neka, što se više priča, to je bolje - rekao je on za meidje nedavno.

Podsetimo, pevač je prizano da je odbio jednu pesmu koja je kasnije postala veliki hit, a kaže da se ipak ne kaje što ta numera na kraju nije završila kod njega.

foto: Printscreen Amidži show

-Iskreno da priznam ne znam što sam je odbio u tom trenutku, možda u toj nekoj brzini ipak se tada snimalo po deset pesama. Ne sećam se tačno koje godine je to bilo- rekao je on, a reč je o pesmi Ipčeta Ahmedovskog „Da ti gužvam postelju“.

