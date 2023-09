MINA JOŠ U JULU NAGOVESTILA DA JE TRUDNA: Nikad srećnija! Evo koju fotografiju je Amidžićeva devojka tad podelila i šta je OTKRILA

Voditelji Ognjen Amidžić i njegova koleginica Mina Naumović čekaju bebu. Beba će na svet stići sledeće godine, a njih dvoje su presrećni zbog lepe vesti, dok je Mina još u julu nagovestila da je u drugom stanju.

Naime, ona je uveliko u trećem mesecu trudnoće, a krajem jula je na Instagramu pisala kako je "nikad srećnija", a iste te reči je i Ognjen iskoristio sinoć u prvom obraćanju javnosti povodom vesti o trudnoći.

foto: Printscreen YT

- Imam par kilograma više nego inače, ali nikad nisam bila srećnija, pa nije ni važno - napisala je ona uz fotografiju sa Santorinija.

Ognjen je, podsetimo, sinoć za "Pink" naveo:

- Istina je da ćemo Mina i ja postati roditelji! Nismo planirali da ta vest dođe do javnosti sada, ali kada je već tako, nećemo kriti da smo oboje srećniji nego ikad i da jedva čekamo da nam stigne beba! Biće prilike da u narednom periodu pričamo o svemu, hvala vam na razumevanju.

Voditelj je pre nekoliko dana na Instagramu odgovarao na pitanja fanova, a jedno je glasilo da li bi voleo da ima ćerku.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

- Iskreno, to bih baš, baš voleo, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će me učiniti kompletno srećnim, to će mi doneti neku novu dimenziju u sve - naveo je Ognjen tada.

Ognjen i Mina vezu su započeli nakon poznanstva i zajedničkog rada u emisiji "Amidži šou" i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ljubav se desila spontano i potpuno je promenila njihove živote. Javnosti su ljubav otkrili krajem juna ove godine kada su usnimljeni zajedno.

Kao što je već poznato, Amidžić iz prethodnog braka sa Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju, dok će Mini ovo biti prvo dete. Ognjenov sin je lepo prihvatio Minu i često provode vreme zajedno, pa čak odlaze i na putovanja zajedno. Mina i Ognjen započeli su vrlo brzo zajednički život, a komšije ih hvale te otkrivaju da su renovirali stan u kojem će sada, očigledno morati da se napravi raspored za dolazak novog člana.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:34 Razvode se Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska!