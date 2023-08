MADŽGALJ BI DANAS PROSLAVIO 45. ROĐENDAN: 20 dana pred smrt ispunio je ŽIVOTNU ŽELJU, a opaka bolest ga je prerano odnela

Prolaze godine, prošlo je već sedam, ali glumac kakav je bio Marinko Madžgalj se ne zaboravlja. Da je živ, ovaj neponovljivi i neodoljivi večiti dečak danas bi napunio 45 godina. Smrt ga je prerano uzela, ali on nastavlja da živi kroz sećanje publike čije je srce zauvek osvojio.

Rođen je 21. avgusta 1978. godine u Beogradu. Za opaku bolest saznao je prekasno. Tog kobnog dana dobio je jake bolove i prevezen je hitno u KBC "Bežanijska kosa". Doktori su konstatovali da ima karcinom pankreasa. Tamo je i ostao na lečenju.

foto: ATA Images

Kada je izašao iz bolnice, pokušao je sve. Osim zvanične medicine, u obzir su dolazila i alternativna lečenja. Nastavio je da živi kao da mu doktori nisu rekli da ima još samo tri meseca života. Snimao je seriju u Crnoj Gori. Mnogo rola čekalo je na njega, ali...

Samo dvadeset dana pred smrt krstio se u manastiru Ostrog. Bio je veoma slab i taj čin je jedva izdržao. Ipak, zanimalo ga je koje bi molitve mogao kod kuće da čita. U očima mu se videla želja za životom. Šira publika pamti ga i kao člana grupe Flamingosi, gde je delio scenu sa Ognjenom Amidžićem.

foto: Dragan Kadić

- Marinko Madžgalj, najtalentovaniji čovek na svetu. Uvek smo se zezali, kad god je bio u društvu, tu je bilo puno humora. Obeležio je veliki period mog života. Najviše sam voleo naša kreativna druženja i kada smo to naše vreme koristili da nešto pravimo. Pamtim ga po kreativnosti i smehu, to je negde bila naša ideja vodilja, kako smo se povezali i združili. Bio je jedan od retkih ljudi s kojima sam mogao da bez prekida pričam satima, da se nadovezujemo jedan na drugog, inspirisao me je - pričao je voditelj za Kurir i nastavio:

- Retko naiđeš na takve ljude koji ostavljaju poseban trag u tebi. Retko nađeš prijatelja kakav je bio on. Bio je izuzetno talentovan i za muziku i za glumu, kad bi uzeo gitaru, pogodio bi svakog u društvu. Kada sam čuo da je bolestan i da ne može da se izleči, bilo mi je mnogo teško. Tek tada sam shvatio šta je život i da najbolji ljudi odlaze prvi. Nemam osećaj da njega nema. Vezuju me super stvari za Marinka i to je neko ko je bio vrlo drag prijatelj i saradnik. Ostao je njegov duh, iako više ne stvaram tu muziku.

Veliki prijatelj s Makijem bio je i Aleksandar Srećković Kubura, koji je u više navrata isticao koliko mu je Marinko značio. Jednom je čak opisao koja bi uloga u ovo vreme pripala Marinku da je živ.

- On bi sad odigrao u nekoj krimi-seriji bolesnog negativca - rekao je Kubura, a tada je ispričao kako mu se, dok je igrao jednu predstavu, učinilo da ga je video u publici.

- Iste večeri na predstavi mi se učinilo da ga vidim, drugi red desno skroz - otkrio je glumac.

foto: Zorana Jevtić

Marinko je iza sebe ostavio ćerku Saru, koju je dobio iz veze s glumicom Dubravkom Mijatović.

Ujedinio prijatelje: Osnovali fondaciju za borbu protiv raka pankreasa

Koliko je Madžgaljeva smrt potresla region, pokazuje i fondacija osnovana s njegovim imenom, a čija je misija borba protiv raka pankreasa. Glumčevi najbliži prijatelji i danas se sa setom u glasu sećaju svog druga. Poslednje dane Marinko je proveo uz svoje najbliže, a svake godine 21. avgusta na njegovom grobu osvane cveće kao znak sećanja na voljenog glumca koji je premlad otišao.

