MAJKA MARINKA MADŽGALJA U SUZAMA O SINU: I dalje ga ČEKAM! Nikad neću prihvatiti da nije tu!

Jedan od naših najvoljenijih umetnika Marinko Madžgalj napustio nas je na današnji dan pre šest godina.

Dvorište Ateljea 212 sada krasi njegov mural, a jedni put se medijima prilikom otvaranja obratila glumčeva majka Mirjana.

"Oni su sve ovo krili od porodice, ali Marinkova najbolja drugarica Maja Đinović me je zvala da odaberem fotografiju za mural. Svi su ga znali po osmehu od uva do uva koji obarao s nogu", rekla je kroz suze Mirjana Madžgalj za Kurir televiziju i i nastavila:

- Moj sin je bio čista ljubav i sreća. Sada imam njegovu ćerku Saru. Biti baka je lepa titula. Meni ona nije uteha. Ona je predivna, ide na balet - otkrila je Mirjana Madžgalj.

Mural Marinku Madžgalju nalazi se pored onih koji su posvećeni legendarnim glumcima Zoranu Radmiloviću i Bori Todoroviću, a majka kao i svaka majka od ovog gubitka nikad se neće oporaviti.

- Budim se i idem da spavam s njim. I dalje ga čekam. Nijedna majka ne može to da prihvati. Znam da bi on rekao: "Ma daj, nemoj, kevo." On je i dalje moja zvezda vodilja - rekla je neutešna.

