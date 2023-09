BILA JE FATALNA LEPOTICA, OPČINILA JE I TITA, A SADA ŽIVI USAMLJENO! Teška životna priča Olivere Katarine ledi krv u venama

Olivera Katarin važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije, svojom lepotom uspela je da osvoji i svetsku publiku.

Rođena je u martu 1940. u Beogradu kao Olivera Petrović, a kasnije je svoju karijeru gradila pod imenima Olivera Katarina i Olivera Vučo, kako je i postala poznata široj javnosti.

Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, a svoju karijeru započela je glumeći u pozorištu. Pozorišna publika imala je priliku na samom početku njene karijere da je gleda u predstavi „Koštana“, posle čega se Olivera opredelila za filmsku umetnost, pa se predstavila široj publici i na bioskopskim platnima.

Glumila je u filmovima „San“, „Polenov prah“, „Derviš i smrt“, „Skupljači perja“, a rrama Saše Petrovića donela joj je i prvu nagradu u Kanu, kada je ceo svet primetio mladu, telentovanu glumicu raskošne lepote.

Lepotom je očarala muškarce širom sveta, a u svojoj je autobiografiji opisala i kako se susretala sa Josipom Brozom Titom. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali.

„Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana“, ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.

Kada je doživela krah prve ljubavi i raskinula vezu sa Muškatirovićem, udala se za reditelja Vuka Vuča i u braku su bili dve godine.

Posle njega je 7 godina bila u vezi s Ratkom Draževićem, a zatim je ušla u drugi brak sa potpredsednikom Beograda Miladinom Šakićem sa kojim je dobila sina Maneta.

„Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala ‘Nišku banju‘. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Tu se nije moglo reći ‘ne‘“, prisetila se glumica i pevačica.

„Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je‘. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno“, dodala je Olivera.

Dogodio se i njihov treći susret, ali taj nije baš dobro prošao.

Olivera Katarina je tada otkrila da ju je neko od Titovih ljudi otrovao.

„Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je tačno otrovao“, ispričala je pevačica.

Pre nekoliko godina Olivera je priznala za medije da je usamljena žena, otkrila je da ni sa kim nije bila više od 20 godina. Domaći mediji pisali su od 2017. godine kako nekada jedna od najpopularnjih pevačica i glumica živi u siromaštvu i nemaštini u Srbiji. Navodno je živela u iznajmljenom stanu u Beogradu. Nacionalnu penziju uspela je da dobije 2013. godine, kako su tada pisale „Novosti„.

„Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti“, zaključila je Olivera Katarina.

