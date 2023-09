ANA ĆURČIĆ PRIZNALA DA JE ZAVISNICA OD MAGIJSKIH RITUALA! Otkrila da ih redovno KORISTI, iscurile stravične GLASOVNE PORUKE

Fan stranica "Izigrane lavice" nastavila je danas da raskrinkava Anu Ćurčić. Juče su osvanule privatne prepiske, gde se ona sa adminkom nekadašnje podrške dopisuje i raspituje o bivšem vanbračnom suprugu Zvezdanu Slavniću i njegovom ocu Moki Slavniću, a već danas obelodanile su glasovne poruke koje su sve ostavile u šoku.

Naime, u prvoj poruci koje su podelile može da se čuje kako Ana govori da se navukla na gledanje tarota i da zbog toga po celu noć ostaje budna, a iako joj opisuju da će biti sa muškarcem poput Ace Bulića, to se ne ostvaruje.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock.

- Ti moraš da gledaš, gledam otkako sam izašla iz "Zadruge", sve žive tarote sam pogledala. Moraš da kucaš, biraš grupe i pitanja. Ja zato ne spavam do četiri ujutru, samo ćuti. Kako opisuje partnera sa kojim ću biti je 100% Aca i detalje, ali se ništa ne dešava između Ace i mene još uvek - glasila je poruka koja je Ana snimila svojoj bivšoj adminki.

Nakon toga puštena je i poruka u kojoj jedna od Aninih bivših asminki govori da se Ana raspitivala za Zvezdanove izjave na TikToku i da joj je tražila da lično pogleda snimak, iako joj je sve prepričala.

- Ona je promenila sliku, stavila je svoju, a imala je sliku sa Acom. Ja sam je pitala: "Što si promenila sliku, da li ima specijalan razlog?", a ona meni: "Meni ne zavisi veza od slike, šta ima veze što sam je promenila?", a takođe mi je bilo čudno juče kad sam rekla je Zveknuti ono rekao u lajvu, ali da ona meni odmah da saznam i dam joj link, da ona vidi šta je on izjavio. Šta je zanima? On je rekao da će Milena, ona i Aca ući u "Zadrugu", a da on neće moći. Ja ne znam šta tu ona ima da čuje? - otkrila je putem glasovne poruke jedna od žena koja je bila u kontaktu sa bivšom učesnicom "Zadruge".

foto: Printscreen/Instagram

