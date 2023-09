"MOJE DETE JE UMRLO I RODILA SE ZVEZDA LEPA BRENA" Ovako je prva pevačica Slatkog greha Spasa pričala o naslednici u bendu

Grupu "Slatki greh" svi znaju u sastavu u kojem je pevačica bila Lepa Brena.

Harali su osamdesetih godina prošlog veka na celom Balkanu i niko nije mogao da im izađe na crtu. Držali su i po dva koncerta dnevno o čemu su više puta pričali i Brena, kao i osnovač benda Saša Popović.

Ali, Brena nije od početka bila deo "Slatkog greha". Tu poziciju je zauzimala druga pevačica - Spasa Mečanin. I nju su mnogi koji su dolazili na nastupe "Slatkog greha", koji se u to vreme zvao "Lira šou" obožavali. Ali zbog porodične tragedije ona se povukla i na njeno mesto je došla Brena, koja je postala najveća balkanska zvezda.

O odlasku iz muzike i čuvenog benda Spasa je pre šest godina pričala za Kurir. Nju je naša ekipa tada pronašla u Banatskom Aranđelovu.

Tada šezdesettrogodišnja nekadašnja pevačica nam je objasnila da je bokser za kojeg je Milutin Popović Zahar u jednoj emisiji ispričao da ju je ukrao sa scene zapravo njen pokojni suprug Mališa Nikolić.

- Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine - počela je priču Spasa.

O Saši Popoviću je imala samo reči hvale.

- Fantastičan je! On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru.

Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene.

- Breni je bilo suđeno, a meni se zlo desilo na sceni. Moje dete je umrlo i rodila se zvezda Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno! Zato mi je suprug zabranio da pevam. Ležala sam mesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadijumu, mesecima nisam mogla da se oporavim. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila Lira šou - pričala je Spasa sa setom u glasu i naglasila da joj je žao što nije nastavila da se bavi muzikom.

- To je moja velika rana, moj bol, nešto što neću nikad preboleti.

Spasa se tada prisetila i prvog susreta s Lepom Brenom, koja je došla na njen nastup pre nego što ju je zamenila u grupi.

- Bila je punačka, to sam prvo zapazila, ali i simpatična. Pitala me je da li bi konobari mogli da nameste sto blizu bine za nju i njeno društvo. Kad je videla kako sam ja stala na scenu, prokomentarisala je: „A tek kad ja stanem tako!“ Pa to nikad neću zaboraviti! - pričala je za Kurir Spasa kroz smeh i tvrdila da ne može odgovoriti na pitanje ko bolje peva, ona ili Brena.

- Postoje pesme koje bih sigurno ja bolje otpevala, ali i one u kojim bi ona dominirala. Što se tiče njenih hitova, evo, ne mogu da se setim nijednog koji mi se sviđa!

