"JOŠ MI KLECAJU KOLENA!" Milica Pavlović podelila utiske o deljenju bine s Karleušom: Onda otkrila i sve TAJNE njihove saradnje

Vrelim nastupom Jelena Karleuša i Milica Pavlović zapalile su sinoć Beograd na vodi. Njih dve su prvo izvele duet "Mashallah", a zatim je Pavlovićeva samostalno otpevala svoje hitove "Kučketina", "Demantujem", "Provereno" I "Lav".

Po završetku koncerta, Milica je za Kurir otkrila kako je došlo do ideje da snime zajedničku pesmu.

- Mi smo oduvek želele da imamo duet, od prvog dana poznanstva. Prvo smo se šalile na konto toga, a onda je to preraslo u ozbiljnost. Jelena je prva naišla na melodiju, tu je napisala tekst i pozvala me da poslušam. Rekla sam da je ludilo i melodija i tekst. Sugerisala sam par reči što se tiče mog dela, ona je to super prihvatila. Da mi je neko rekao da ćemo nas dve tako dobro sarađivati, ne bih verovala. Očekivala sam da ćemo se malo koškati, da će biti borbe, ali sve je išlo neverovatno glatko - otkrila nam je Milica.

"Seksi sinjorita" sumirala je sa nama utiske sa promocije.

- Čestitam Jeleni na svetskom koncertu, performansu, kako god ona to naziva. Zaista aplaudiram kao kolega, kao prijatelj. Drago mi je da sam deo ovakvog spektakla. Prvi put smo izvele zajedno "Mashallah". Kad je krenula ta energija i svi da vrište, verujte mi, još sam pod utiskom, još mi klecaju kolena. Mnogo mi je drago što se iz jednog lepog prijateljstva rodio ženski duet koji bustuje samopouzdaje svake žene i svakog muškarca - rekla nam je Milica i otkrila da li je bilo treme.

- Taj momenat adrenalina i te energije kad smo se pogledale nas dve, a svi vrište, stvarno sam bila sluđena, moram da priznam, bilo je... - istakla je na kraju Pavlovićeva.

