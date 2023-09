"VIŠE PUTA SAM SE NAŠLA NA DNU" Elma Sinanović otvorila dušu, ispričala sve o teškom periodu i kako se izdigla nakon smrti supruga

Pevačica Elma Sinanović priznala je u emisiji "Novo vikend jutro" da se više puta našla na životnom dnu i da je bilo trenutaka kad je mislila da je kraj. Ona je nakon smrti supruga odlučila da se ponovo posveti karijeri.

- Više puta sam se našla na dnu. Bilo je to u svakom mogućem smislu. I životnom, i emotivnom, i profesionalnom. Tog dna je bilo koliko hoćeš. Nije bilo blata, hvala Bogu, ali uvek sam se dizala sa dna. Mnogi ne žele da pričaju o tim stvarima, ali mislim da se svima to dešavalo pre ili kasnije. Što se mene tiče, bilo je tih stvari. Desilo mi se to dno - rekla je Elma, pa dodala:

- Pomislila sam tada da je gotovo, da je kraj, da ne može biti gore. Sama sebi sam pomagala da se izdignem. Stala sam ispred ogledala i govorila sebi da sam sebi najvažnija, da nemam nikoga sem sebe. Ono ljudsko sam zadržala, to je ostalo tako zauvek - istakla je ona i nastavila:

Jedan od njenih najtežih perioda bio je kad je izgubila supruga Smaila Sinanovića, o čemu je pričala pre nekoliko meseci.

- Jao, to je teško, kad se setim, i dalje mi nije dobro. Ja mogu da kažem kako sam ja, ja sam jako pobožna, verujem u Boga i u višu silu, prihvatila sam to, ja sam jaka. Kad me zadese loše stvari, samo razmišljam kako da se izvučem iz toga, onda kad se sve završi ja se isplačem. Oslobodim se neke negativne emocije. Čovek treba da bude jak, da prihvati sve kao da je moralo tako da bude. Rođeni smo pomalo i da patimo i da budemo srećni, sve je to život. Ja kažem desio mi se život, najbitnije je u celoj priči kad se dešavaju loše stvari, da ostaneš dostojanstven, kad te najviše napadaju, ogovaraju, izmišljaju, najbitnije je da ostaneš dobar i okej, da se ne spustiš na nivo da budeš kao oni. Sve to prođe - rekla je pevačica na početku ove godine u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

