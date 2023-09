ĆERKA DANIJELA ALIBABIĆA DOBILA DVA NEVEROVATNO NEOBIČNA IMENA! Supruzi zbog rođenja drugog deteta priredio SPECIJALNO iznenađenje

Lepe vesti stigle su u dom poznatog pevača Danijela Alibabića koji je dobio drugo dete. Njegova supruga Biba Alibabić na svet je donela devojčicu, a pevač je tom prilikom svoj supruzi upriličio nesvakidašnje iznenađenje.

- Zar može veće iznenađenje od toga da joj se posveti pesma na dan kad se porodi?

Ćerkici su dali veoma interesansno, ali i neobično ime.

- Zove se Iman Tomna Alibabić. Imaće dva imena, vrlo interesantne, jel da?Iman je ideja moje supruge, ona je želela da se zove Iman, međutim u nekakvom fotofinišu da tako to nazovem, ipak smo odlučili da ćemo dodati još jedno ime, a to je ime Tomna. Tako se zvala Bibina prabaka. Ima tu neku tradiciju, ima neku specifičnost, zbog toga smo dodali to ime.

Među zvanicama su na proslvu došli Milena Čeranić i Ceca Ražnatović koja je došla među prvima.

- Pa znaš šta, s obzirom na to da je meni Danijel kao član porodice, ja se zaista jako radujem ovome i ne znam da li ću biti za mikrofonom, ili ću nekog daviti da peva, ili ću poručivati 20 pesama. Kad se veselim, volim da se veselim - rekla je Milena.

