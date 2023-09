DESINGERICA LUPAO MAJI MARINKOVIĆ NA VRATA? Starleta u epicentru SKANDALA, policija morala hitno da reaguje: Svi ŠOK DETALJI

Starleta i bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Maja Marinković, našla se u epicentru skandala, kako prenose domaći mediji, a ispred njenog stana morala je hitno da reaguje policija.

Naime, u gluvo doba noći, govori komšinica, pojavio se mladić koji je lupao na ulazna vrata i dozivao ime poznate starlete, prenose mediji.

- Nemojte me držati za reč, to je bilo kasno, ne mogu da vam kažem tačno vreme, ali prošla ponoć sigurno. Ja sam izašla na prozor da vidim šta se dešava. Videla sam mladića, krupan, razvijen, ćelav, viče Majino ime na sav glas. Nije prestajao sigurno desetak minuta je to trajalo. Ne znam ni ko je bio taj mladić, ja sam pozvala policiju da reaguje, jer devojka mu nije otvarala. Ko zna šta se tu dešava, ja to stvarno ne pratim, vidim da je spajaju sa tim reperom, što ima suprugu, ona je već uspevala da tokom rijalitija pravi haose ljudima u braku, ne mogu da tvrdim da je taj momak u pitanju, neću da grešim dušu, to morate pitati nju šta se desilo, nema par dana kako se to desilo - ispričala je komšinica Maje Marinković koja je aludirala na Desingericu, dok Maja nije želela ovo da komentariše, prenosi "Republika".

Podsetimo, bivša zadrugarka i starleta Maja Marinković izazvala je nedavno buru u kad je na društvenim mrežama procurio snimak sa jednog bazena u Budvi, gde je ona uživala u društvu kontroverznog repera Dragomira Despića Desingerice. Reper je u jednom trenutku uskočio u bazen i zajedno su se kupali i razgovarali.

Odmah su se pojavile spekulacije da se između njih dvoje nešto dešava. Maja je otišla korak dalje, pa je i nakon glasina da ima aferu sa oženjenim reperom otišla na njegov nastup, gde je napravila nekoliko snimaka. Ove snimke podelila je na društvenoj mreži Instagram.

