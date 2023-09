TEA OSTAVILA DEČKA BIZNISMENA POSLE 2 GODINE VEZE! Tairovićka gorela od LJUBOMORE, ovo je presudilo da mu kaže zauvek ZBOGOM

Tea Tairović raskinula je s biznismenom Ivanom K, dečkom s kojim je bila duže vreme u vezi, o čemu je Kurir pisao pre nekoliko meseci.

Prema rečima našeg izvora, njihov odnos je poslednjih meseci bio vrlo napet i često su imali nesuglasice, posebno nakon što je obelodanjeno da su u ljubavnoj vezi. Tairovićeva je bila ta koja je rešila da okonča vezu.

foto: Privatna Arhiva

- Tea je bila jako posesivna, često je umela da napravi dramu ni zbog čega. Za dve i po godine, koliko su bili zajedno, imali su dosta svađa i uvek su se mirili jer je Tei odgovarao takav odnos, da niko ne zna da su zajedno. Međutim, otkad je objavljeno da su Ivan i ona zajedno, postalo je nepodnošljivo. Tea je sumnjala da je Ivan to ispričao nekome, pa su se zbog toga često koškali. Na kraju je rešila da raskine s njim i oni više nisu zajedno evo već skoro mesec dana - rekao je sagovornik Kurira.

Pevačica nije odgovarala na naše pozive.

Poznato je da Tea ne voli da priča o privatnom životu, pogotovo ne o tome s kim je u vezi. Kad god su je novinari pitali da li je zaljubljena, odgovarala je da nije, da nema dečka i da joj je tako odlično. Međutim, sve vreme je bila u vezi sa Ivanom, ali je uspevala da taj odnos sačuva od javnosti.

Podsetimo, da su Tea i Ivan K. zajedno, u martu je za Kurir potvrdio nekadašnji rijaliti učesnik, a sada voditelj i pevač Bora Santana, koji ih je i upoznao.

- Tačno je da smo radili zajedno njegov rođendan. Ja njega znam dugo, samo nikad nismo pričali o tim stvarima ko je s kim, ali ako se on hvali po gradu, onda je najbolje da s njim kontaktirate. On je imućan čovek, tako da je sve moguće - kazao je on tada.

foto: Petar Aleksić

