OVO JE PRAVA ISTINA O VERI MATOVIĆ! Saznalo se šta je radila ugroženima, isplivalo je baš sve

Folk pevačica Vera Matović poznata je kao veliki humanitarac i jedna od retkih s estrade koja od početka karijere pomaže onima kojima je pomoć potrebna. Folkerka u posedu ima vilu na Dedinju, čija se vrednost procenjuje na pola miliona evra, a Vera je otkrila da je toliko novca dala i u humanitarne svrhe tokom dugogodišnje karijere.

- Od tog novca sam mogla da sagradim još jednu kuću na Dedinju, ali sam nesebično delila i šakom i kapom onima kojima je bilo potrebno - prvi put je Matovićka progovorila o humanosti i dodala:

foto: Damir Dervišagić

- Nikada se nisam hvalila dobrim delima niti pomoći koju sam činila za druge, a onda mi se desi da čujem kako nas ljudi pljuju, mene i moje kolege: "Što oni ne daju?! Što oni ne pomažu?! Puni su para!" To mi je bila škola da se osvestim i vidim da nije pogrešno reći kada ste nekome pomogli. To je ponos, a ne za skrivanje. Toliko sam dala u humanitarne koncerte, u humanitarne svrhe, toliko sam pomagala ljudima koji nemaju, pa to ne može da se kaže broj. Toliko sam pomagala da sam mogla da napravim još jednu kuću od one koju imam u posedu. Bez skromnosti, bez preuveličavanja, toliko sam dala, a možda i više, ali sve je uvek od srca, rekla je ona za Republiku.

Podsećamo, Matovićka je bila i među poznatim ličnostima koje su pomagale najugroženijima i u vreme poplava 2014, kada su domaćinstva širom Srbije pretrpela ogromnu štetu. Pevačica je tada donirala dve i po tone mineralne vode ljudima iz krajeva pogođenih poplavama.

Međutim, njen potez da pakete vode oblepi svojim posterima mnogi su komentarisali i osudili iako je ona objasnila da je na taj način htela da da što veću podršku. Dok su drugi to tumačili kao priliku da se lično promoviše, ona je podsetila da je predugo na estradi, te da nema potrebe da se na ovaj način reklamira.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Nije videla ništa loše u poruci da narod zna da je uz njega jer to su radile i velike kompanije, pa njih niko nije osuđivao. Vera je tokom karijere učestvovala i u brojnim drugim humanitarnim akcijama, a neretko se odazivala na koncerte za prikupljanje pomoći bolesnoj deci.

