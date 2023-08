ZAVIRITE U VILU VERE MATOVIĆ OD 4 MILIONA €! Samo jednom otvorila vrata svog doma, sve ANTIKVITETI, a tek čije slike drži na zidu

Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko četiri miliona evra i to je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi.

Folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma, ali je jednom prilikom otvorila vrata kuće na Dedinju i to u emisiji "Muzička kutija", autorke Nataše Ilić, davne 1997.

Pevačica je godinama marljivo radila i ulagala u antikvitete, izuzetne stilske komade i umetničke slike najboljih autora kojim je opremila svoj dom, čija se vrednost procenjuje na četiri miliona evra.

foto: Printscreen

Uglavnom su to dela srpskih slikara iz 20. veka, a izdvajaju se dela Save Šumanovića, Uroša Predića i Paje Jovanovića.

Folerka je samo jednom otvorila vrata sv

foto: Printscreen

Jednom prilikom je ekipa Paparaco lova i uhvatila kadrove ovog zdanja.

Vila je na dva sprata je, sa ogromnom terasom i visokom gradom, a bukvalno izgleda kao dvorac.

1 / 5 Foto: Dragan Kadić

Pevačicu, kako je priznala jednom prilikom, mnogo pogađaju negativni komentari zbog njene imovine.

- Mnogo me boli jer ja ne ulazim ni u čiji džep. Jako mi je žao jer su oni svi mogli da imaju sve isto kao i ja. Nemoj da me kritikuju, a čujem komentare. Tuga me hvata kad čujem kako Vera ima sve to. Oni su svi imali iste mogućnosti kao ja, a gde su? Isto su mogli da urade kao i ja. Razmišljala sam da me ne pita starost gde mi je mladost bila. Doživela sam lepe godine gde mogu sebi da priuštim i da mogu da radim, a mogu i da ne radim - iskreno je rekla Matovićeva jednom prilikom za medije.

kurir.rs

