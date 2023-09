"EVO REAKCIJE NA ODLUKU DA RODI DETE" Filip Car objavio CELU PREPISKU RAZGOVORA sa Aleks posle RASKIDA, poručio joj JEDNO (VIDEO)

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić u uživo programu ispričala je detalje raskida sa verenikom Filipom Carem, a sada je on izneo dokaze o njegovim tvrdnjama da Aleks ne govori istinu.

Naime, Filip se prvo uključio u uživo emisiju, te je tom prilikom on izneo svoju stranu priče usled čega je ušao u verbalni klinč sa Aleks, nakon čega je ona navela da ju je čupao za kosu i da joj je lupio šamar i izbacio iz kuće.

Sada je Car objavio prepisku njihovog razgovora na svom Instagram profilu u kojoj se jasno vidi da ga je Aleks obavestila da će zadržati bebu, a da ju je on u tome podržao.

- Evo reakcije na odluku da rodi - napisao je Car, a ovo je prepiska poruka:

- Upravom idem kod lekara, javiću ti šta sam uradila - napisala je Aleks.

- Zovi me. Budan sam - napisao je Car.

- Zadržaću bebu. Neću ništa da uradim. Ne mogu, neću i ne želim. To je tako Bog hteo i ne može nikome da smeta mala beba - odgovorila mu je ona, na šta je on odgovorio emotikonima koji pokazuju mišiće i simbolišu njenu snagu, kao i srca.

Takođe, objavio je prepisku za koju navodi da govori u prilog tome ko se i prema kome kako ponašao, kao i šta mu je Aleks pisala kada je odlazila iz Crikvenice.

- Izvini što imam ove promene raspoloženja, nije do mene, ne mogu to da kontrolišem. Svesna sam da nije normalno, ali jače je od mene, razumi me. Krenula sam, na pumpi sam nekoj. Želim da znaš da te volim najviše na celom svetu, da si moje sve i izvini ako te nekada ne ne razumem. To će trajati valjda još mesec dana. Tako piše. Jako mi je krivo, ali ne ne mogu se kontrolisati, nažalost. Meni se sad plače zato što sam možda nekad bezobrazna prema tebi. Znaš da nisam ovakva. Zvaću te kad uđem u Srbiju - glase poruke koje su upućene Filipu.

Filip je za kraj obećao da je ovo poslednji skandal koji je napravio.

kurir.rs

