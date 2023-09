MILJANA I SLAĐA DELILE ZOLU, SAD SU NIKAD BLIŽE: Kulićeva otkrila šta ju je dotuklo sa Čolićem i koliko mu je PARA davala!

Miljana Kulić otvorila je dušu Slađi Lazić, progovorila o krađama u rijalitiju, ali i bivšoj ljubavi Lazaru Čoliću Zoli.

Slađa je inače Zolina takođe bivša devojka a njihova afera okončala se pred njen ulazak u Elitu, ali to Kulićevoj nije smetalo, te joj se požalila na Čolića.

foto: Printscreen/Youtube

Kroz razgovor i evociranje uspomena otkrila je i šta su joj govorili doktori na terapiji o odnosu sa Zolom.

- Ko ga je*e, sve neka ukradu, bitno je zdravlje i sreća, pare kako dođu, tako i odu. Parama ne može da se kupi ljubav, ali u mojoj situaciji može - rekla je Miljana.

- Ti jesi njih kupovala parama da ih zadržiš, ali nisi bila srećna - rekla je Slađa.

foto: Printscreen

- On kaže da su pretili da će da odu Bosi na vrata, ja pitam koliko i dam 5.700 evra... Kaže mi da će da dođe čovek da mu dam 6.000 evra i ja dam. Onda, daj za ovo, daj za ono, razumeš?! I kako majka da ne sakrije pare?! Kad bi došao, možda bih se sprdala i družila tu sa njim, zezala - govorila je Miljana.

- Ali tvoja blizina i njegova, ne možeš da budeš bliska sa njim. Isto si uradila i prošle godine i onda si raskinula s Nenadom preko TV-a - izjavila je Slađa.

foto: Printscreen

- Neću da dozvolim da idem srcem, već mozgom. Nikada na moru nismo bili zajedno. Pitala sam ga, pričali smo: "Ići ćemo kad se steknu uslovi". Iskompleksirali su me ljudi, šta ja plaćam?! Ispada da plaćam ljubav i onu stvar, a mogu da imam koga hoću. Možda sam ja mazohista, možda volim da se mučim - rekla je Miljana.

- Šta ti doktor kaže na odnos sa Zolom - pitala je Slađa.

- Kaže čista korist, manipulacija, pita me kako ne vidim, ja kažem: "Vidim, ali kako da se otkačim?!". Ja sam bila povređena od strane Ivana Marinkovića. Sad ću da ti kažem, Željko je imao četiri meseca, ja povređena od strane Ivana, omalovažio me, nije hteo da dođe da Željka izvedemo iz bolnice i ja se iznerviram i upišem "NN". Tog momenta se pojavljuje on i očara me harizmom i ja izgubim pet godina, na šta?! Kada su kamere okrenute, govori mi sve i svašta, ja poludim - žalila se Kulićeva.

