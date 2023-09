VLADIMIR TOMOVIĆ SE STALNO MOLI BOGU DA MU OPROSTI OVAJ GREH IZ ZADRUGE! Napravio je nešto UŽASNO, a sada je sve PRIZNAO

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović ponovo je iznenadio priznanjima.

Vladimir je otkrio da iz rijalitija nema prijatelje, samo par ljudi sa kojima je ostao u dobrim odnosima.

- Ostao sam dobar, ali nisam ostao ni sa kim prijatelj. Nema osobe za koju mogu da kažem da mi prijatelj, nisam ni ulazio da steknem prijatelje. Mogu da kažem da imam par ljudi koji su mi dragi i sa kojima mogu da razgovaram. Ja sam za 41 godinu stekao tri ili četiri čoveka da mogu da kažem da su mi prijatelji i ja njima - govorio je Vladimir.

foto: Printscreen YT

Voditeljka ga je nakon toga upitala u kakvim je odnosima sa Miljanom Kulić pošto je svima poznato da su tokom njegovog boravka u "Zadruzi" imali jako velike svađe, tokom kojih su jedno drugom rekli jako gnudne uvrede.

- Sa Miljanom je teško biti loše, teško biti dobar. Miljanu jako dobro znam, ona je jedna od retkih koja me je pozvala kad je bilo teško i pozvala da izjavi saučešće za oca. Najgora moja stvar iz rijalitija me veže za Miljanu Kulić. Ja žalim samo jednu situaciju iz "Zadruge", mimo nekih ljubavnih situacija, gde je bolje nogu da sam slomio, nego korak prema nekoj devojci da sam napravio. Najviše sam grešio prema Miljani Kulić. Ona je sepcifična osoba. Ona je iz mene izvukla nešto najgore, da u negativnom kontekstu pomenem njeno dete i to je jedina stvar za koju se dan danas u molitvi molim da mi oprosti jer ne postoji osoba koju mrzim. Pomenula mi je pokojnog oca, trebao sam da vratim, a ja sam iz nemoći pokušao da je uvredim. Izvinjavam se njoj, njenom detetu kojem želi ono što želim sebi i detetu mog brata - poručio je Tomović.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Republika

