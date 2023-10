OVA PEVAČICA JE OTPEVALA "OČI BOJE DUGE"! Svi je znate, a ni ne slutite ko je! Najveći hit devedesetih krije ovu tajnu!

Devedesetih godina većina pevačica u dens grupama zapravo su bile otvaračice usta. One su se pojavljivale u spotovima, na nastupima, gostovale u televizijskim emisijama, davale intervjue, a zapravo u pesmi se njihov glas nije čuo.

foto: Printscreen

One su samo otvarale usta, a pevače su pevačoice sa odličnim glasovnim kvalitetima. Najviše pesama je snimila Marija Mihajlović, Aleksandra Radović je takođe pozajmljivala svoj glas, a jedan od najvećih hitova iz tog perioda "Oči boje duge" za Dr Igija otpevala je Ivana Peters.

Ova pesma i dalje se sluša, a zapravo malo je onih kojima je poznato da iza nje svojim glasom stoji nekadašnja pevačica grupe Tap 011.

foto: Nemanja Nikolić

Ivana je tek godinama kasnije priznala da je ona otpevala "Oči boje duge".

- Spoj boje glasa, način na koji sam otpevala i teksta, možda je to doveo do toga da sada bude kao neka himna. Sada mi sve to deluje naivno i otpevala bih je u potpuno drugačijem aranžmanu. Ja bih to mnogo promenila sada, posle ovoliko vremena - rekla je za Ivana svojevremeno za Mondo.

