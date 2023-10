"MOJ DRUG JE BIO SA NJOM ZA NOVAC" Golubović optužio Aleksandru Nikolić da se bavila najstarijim zanatom "Idemo na poligraf"

Bivši zadrugar Kristijan Golubović izneo je teške optužbe na račun trudne Aleksandre Nikolić koju je optužio da se bavila najstarijim zanatom.

Kako pišu domaći mediji, Kristijanu ništa nije sveto, ni to što je pobednica Zadruge u blagoslovenom stanju i ne prestaje da iznosi optužbe na njen račun.

Navodno, on tvrdi da za ove optužbe ima i dokaze i da se ne plaši da ode i na sud.

- Od Makedonije do Švajcarske preko splavova po Beogradu i Zadruzi, sve ono što ne bi pas s maslom pojeo. Ona je jako mlada počela da se bavi prostitucijom i to je velika žalost. Ona je socijalni slučaj. Ali setite se kad sam ja napao nju i rekao šta se bre tu foliraš sa: "Deki, volim te najviše na svetu, niko nas ne može rastaviti. Nista nam ne može biti". Da li se sećate vi tih momenata, to su svi zaboravili - priča Kristijan za "Scandal" i dodaje:

- Ona je prostitutka. Zato što je moj drug spavao sa njom i dao joj pare za taj intimni odnos i rekao je, ako te ona na primer za to tuži, ti kaži, ja ću doći na sud i idemo na poligraf, a ona neka kaže da nije. Znači razvrat, pijanstva, skandali - završava Kristijan.

