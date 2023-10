SAŠA MATIĆ RASPRODAO KONCERT U HALI ČAIR U NIŠU: "Nema veće radosti nego kada znate da vas publika jedva čeka"

-Veliko je zadovoljstvo kada znate da vas publika voli i željno iščekuje. Kada sam dobio podatak da je koncert rasprodat mnogo ranije pre zakazanog termina, bio sam ujedno oduševljen, a s druge strane imam veliku odgovornost da opravdam poverenje ljudi sa juga. Znam da me vole i to mi daje vetar u leđa svaki put kada nastupam dole. Publika je divna i iskrena i samo takvu i volim. Takva publika me je izgradila i moja karijera zahvaljujući njima traje decenijama- kaže Matić.