OVO JE PRVI MUŽ POKOJNE MARINE TUCAKOVIĆ! Pre Fute Marina je bila udata za OVOG MUZIČARA, posvetila mu je HIT koji svi pevamo

Marina Tucaković, muzički tekstopisac, preminula je pre dve godine, do poslednjeg dana svog života bila u skladnom braku sa Aleksandrom Radulovićem Futom, ali malo ko zna da je Marina imala još jedan brak iza sebe.

Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe "Bulevar". U intervjuu iz 1983. Marina je otkrila kako je gledala na tada novopečenog supruga.

- Neca je moj "majstor za poljupce", "tako mi dobro radi sve". On je moj najbolji lek za sve nemirne sne - rekla je Marina tada i otkrila kako izgleda jedan rokerski brak.

- Kao i svi drugi. Recimo ja počnem: "Kikiriki slan, dragi dobar dan." A on meni: "Točna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo ja sam shvatio da si obična i prazna - rekla je Marina u intervjuu za "Yugopapir".

Marinu su onda upitali da li su joj muškarci sami po sebi inspiracija.

- Ja sam super prijateljica s mnogima. Divno sarađujemo i mnogo ih sve volim. Bogdana, Futu, Bracu, Olivera i naravno mog Necu - istakla je ona u pomenutom intervjuu.

Nakon razvoda od Nenada, Marina se udala za Aleksandra Radulovića Futu, sa kojim je bila u braku do poslednjeg dana svog života.

Na njegovom Fejsbuk profilu možemo da vidimo kako danas izgleda. Stamatović je i dalje roker u duši, a ima i unuke.

