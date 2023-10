"DOKTOR MI JE REKAO DA IMAM NEŠTO OGROMNO U STOMAKU" Biljana o agoniji sa tumorom veličine fudbalske lopte, uputila javni APEL

Biljana Obradović gostovala je pre nekoliko godina na jednoj domaćoj televiziji i u emisiji sa gledaocima podelila svoju priču o borbi sa cističnim tumorom pankreasa koju je srećom, otkrila na vreme.

Želela je da svojim iskustvom skrene pažnju javnosti o važnosti redovnih, godišnjih sistematskih pregleda jer je svaka bolest koja se otkrije na vreme – izlečiva.

- Sve je veći broj žena u plodnim godinama koje obolevaju od cističnog tumora pankreasa, naročito oko četrdesete godine života. Ja uopšte nisam imala simptome. Osećala sam hronični umor ali smatrala sam da je to zato što radim dva posla.

- Takođe, lekari su to objašnjavali time što imam hipotireozu. Otišla sam na redovni ginekološki pregled i zamolila lekara da mi pregleda i bubrege jer zbog posla, sa timom „Partizana“, često na hladnom i otvorenom kada su utakmice provodim mnogo vremena. Kazao mi je da imam „nešto ogromno u stomaku“ i ispostavilo se kasnijim pregledima da imam tumor veličine 11 centimetara - kazala je Biljana.

Kako je rekla Biljana, oduvek je vodila zdrav život, trenira i zdravo se hrani, te da stil života uopšte ne mora imati veze sa bolešću.

- Svi smo umorni ali to stalno pravdamo poslom, a taj umor može da maskira neka ozbiljna oboljenja. Pankreas je izuzetno važan organ za ceo naš organizam, ali simptoma najčešće nema. Nažalost, kada se pojave, tada je već kasno. Zato apelujem na sve da ne propuštaju sistematske preglede. Najmanje jedanput godišnje pregledajte se od glave do pete. Moj tumor bio je toliki zato što je godinama rastao, a ja to nisam proveravala - izjavila je Biljana.

